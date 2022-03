Russland stellt Gaszahlung doch nicht sofort auf Rubel um

Russland will wegen der westlichen Sanktionen im Zuge des Krieges in der Ukraine die Zahlungen von Gaslieferungen nach Europa auf Rubel umstellen. Allerdings wird diese Maßnahme nun doch nicht ab sofort in Kraft treten. Die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien getrennte Prozesse, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow.