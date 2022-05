Normalerweise reden Nato-Militärs nicht über ihre Aufklärungsmethoden, schon gar nicht über Details. Doch die Lage hat sich verändert – und mit ihr der Stil der Kommunikation.

Zum Wochenende zog zum Beispiel das Luftwaffenkommando im italienischen Sigonella ausnahmsweise mal eine Art öffentliche Bilanz der sonst streng geheimen Drohneneinsätze. Man habe in den vergangenen Tagen „ungewöhnlich komplexe und ungewöhnlich lange Überwachungsmissionen hinbekommen“, freute sich der italienische Offizier Stefano Bianca – und erläuterte, wie die Nato-Drohne RQ-4D Phoenix erst das Schwarze Meer überflogen habe, dann die Ukraine und dann auch noch die Ostsee.

Eine Prahlerei neuer Art

So ändern sich die Zeiten. Früher waren die Stars der Luftwaffe Piloten, die wie Tom Cruise im Film „Top Gun“ (1986) lächelnd vor dem Cockpit posierten. Heute liegt das Coole in der Technologie selbst. Eine Prahlerei neuer Art hat begonnen, bei der es um autonome Systeme geht, um Taktfrequenzen und um Gigabyte. Heute wie damals allerdings geht es am Ende ums zufriedene Spiel mit den eigenen Muskeln.

Jeder in der Nato weiß: So etwas wie die Drohne RQ-4D Phoenix haben die Russen nicht zur Hand.

Das System, finanziert von allen 30 Nato-Mitgliedsstaaten, liefert aus großer Höhe Bilder vom Boden, die verblüffend viele Details enthalten. Zu den Geheimnissen der RQ-4D gehören Spezialsysteme wie ein Synthetic-Aperture-Radar, das Nebel und Regen durchdringt, sowie ein „Ground Moving Target Indicator“, der jedes sich bewegende Fahrzeug erkennt und registriert. Die so entstehenden Datenberge helfen Militärs und Geheimdienstlern in Echtzeit bei der Einschätzung der Lage – und können bei Bedarf auch direkt in die Zielerfassung von Raketensystemen überspielt werden.

In Fachkreisen heißt es, die Nato ärgere russische Generäle gelegentlich durch Hinweise auf die Präzision der westlichen Aufklärung: Abschreckung per Datensammlung. Im Nato-Hauptquartier wird das so nicht bestätigt. Doch dass es derzeit um psychologisch wirksame Botschaften in Richtung der Militärführung in Moskau gehe, wird nicht bestritten: „Die Russen sollen sehen, dass wir sie sehen.“

Finnland und Schweden beantragen Nato-Beitritt

Drei Gründe für die hohe Nato-Betriebsamkeit

Entlang der gesamten Ostflanke der Nato summt und brummt es derzeit wie noch nie. Dabei wirken drei Faktoren zusammen.

Erstens ist die Allianz noch immer dabei, ihre Beschlüsse vom Nato-Gipfel im März umzusetzen. Die Ostflanke wird dauerhaft verstärkt, dies erklärt viele Transporte von Truppen, Fahrzeugen und Gerät.

Zweitens laufen derzeit diverse Nato-Übungen, die bereits lange vor dem Krieg in der Ukraine geplant waren. Ein Teil der Übungen geht zwar Ende Mai zu Ende, einige weitere aber werden im Juni folgen, vor allem im nördlichen Ostseeraum.

Drittens wünschen sich Schweden und Finnland, in der prekären Phase zwischen ihrem Antrag auf Beitritt und ihrer tatsächlichen Mitgliedschaft in der Nato schon mal ein wenig unter die Fittiche genommen zu werden. Genau dies passiert jetzt auch.

Die Moral in den westlichen Truppen ist gut – nicht trotz, sondern gerade wegen der aktuellen Krise. Nato-Soldaten erleben öffentlich wie privat mehr Anerkennung, Russland hat sich tatsächlich als bösartiger Feind entpuppt. Zudem lassen die peinlichen militärischen Pannen auf russischer Seite, von massenhaft gestoppten Panzern bis zum versenkten Flaggschiff „Moskwa“, ein leises Gefühl westlicher Überlegenheit wachsen.

Hohn und Spott für Moskau

Hier und da werden Nato-Einheiten schon übermütig und verbreiten Botschaften, die auf Hohn und Spott für Moskau hinauslaufen.

Nach einer Brückenlegeübung in Polen zum Beispiel lud die US‑Armee Fotos bei Twitter hoch – „nur für den Fall, dass jemand wissen will, wie erfolgreiche Operationen dieser Art aussehen“. Es war eine Anspielung auf einen wenige Tage zuvor in grandioser Weise gescheiterten Versuch eines mobilen Brückenbaus durch die Russen in der Ukraine. Dort ging es am Ende weder nach vorn noch zurück, und als dann Beschuss aus ukrainischer Artillerie einsetzte, starb rund um die Baustelle am Fluss eine dreistellige Zahl russischer Soldaten.

Der Auftritt des Bündnisses ist in den vergangenen Wochen allerorten eine Spur breitbeiniger geworden, zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Bis zu 30 westliche Militärflugzeuge, darunter schwere Bomber, sind derzeit gleichzeitig am Himmel über der Ostflanke der Nato, rund um die Uhr. Das ist nicht nur Show, sondern auch ein ernster Hinweis auf die Zuspitzung der Lage: Die Luftwaffenkommandeure der Nato wollen nicht riskieren, dass ein möglicher russischer Erstschlag ihre Flughäfen trifft und Starts unmöglich macht. Schon in der Luft befindliche Bomber vermitteln indessen den Russen ohne viele Worte eine Botschaft ganz eigener Art: Sobald sie Nato-Grenzen verletzen, droht ihnen ein Gegenschlag, zu dem der Westen noch nicht mal ausholen muss.

Die „Truman“ führt Regie in der Ostsee

In der Ostsee kreuzen inzwischen mehr Kriegsschiffe der Nato als je zuvor. Dabei spielt der aktuelle Wunsch von Finnland und Schweden eine Rolle, als angehende Neumitglieder der Nato schon vorab ein wenig von der Nato beschützt zu werden.

Ungewöhnlicher Anblick in der Ostsee: US‑Hubschrauberträger Kearsarge beim Start von Flugzeugen des Typs Osprey. Quelle: US Navy

So sah man jetzt in der Ostsee einen noch nie da gewesenen Gast: den amerikanischen Hubschrauberträger „Kearsarge“, an Bord hatte er diesmal Drehflügler vom Typ Osprey, eine Entwicklung für Spezialeinsätze. Auch amphibische Kampfeinheiten der USA, ebenfalls ein neuer Anblick für Ostseeanrainer, sind unterwegs. „Neptune Shield“ nennt sich dieser Teil der Nato-Übungen, bei dem ein Zusammenwirken in Ostsee, Adria und Mittelmeer geprobt wird. Regie führen Nato-Obere an Bord des Flugzeugträgers „Harry S. Truman“.

Insgesamt sind mittlerweile in Europa laut dem USNI News Fleet and Marine Tracker 28 amerikanische Kriegsschiffe unterwegs, im Januar waren es 20.

Auf russischer Seite indessen sank zuletzt die Zahl der Kriegsschiffe. Die Ukraine beschoss nicht nur einige kleinere Boote, sondern versenkte Mitte April auch den 750 Millionen Dollar teuren Raketenkreuzer „Moskwa“, das Flaggschiff der Russen, im Schwarzen Meer. Dessen Besatzung war offenbar durch eine Drohne abgelenkt worden, bevor ihr Schiff von zwei ukrainischen „Neptun“-Raketen getroffen wurde.

In dieser Woche demonstrierten die Finnen: Auch ihre Küsten sind kein guter Ort für eine Annäherung durch russische Schiffe. In der Region Hanko im Süden des Landes probte Finnlands Armee das sogenannte „live firing“ auf Ziele im Meer – mit Systemen, die den ukrainischen „Neptun“-Raketen noch weit überlegen sind. Finnland setzt auf schwere Antischiffsflugkörper des schwedischen Herstellers Saab Dynamics, die kurz vor Erreichen des Ziels sogar Zickzack fliegen, um Abwehrsysteme zu überlisten.

Die düstere Botschaft von Faslane

Als ungewöhnlichste westliche „show of force“ von allen aber gilt indessen ein Signal, das USA, Großbritannien und Frankreich schon Ende April gaben. Erstmals tauchten Atom-U-Boote dieser drei Mächte zur gleichen Zeit am gleichen Ort auf, nahe der schottischen Marinebasis Faslane.

Großbritanniens Atom-U-Boot HMS: London, Paris und Washington schicken gemeinsame Signale von Festigkeit in Richtung Moskau. Quelle: Royal Navy

Der Aufenthaltsort von U‑Booten wird nie offiziell bestätigt, deshalb gab es auch in diesem Fall weder offizielle Fotos noch offizielle Mitteilungen. Der britische U-Boot-Experte George Allison sprach im „UK Defence Journal“ von einem sehr bemerkenswerten Zeichen für ein enges Zusammenwirken der drei Atommächte. An einen Vorgang dieser Art könne er sich nicht erinnern, „schon gar nicht an einer Basis, die so nahe an Stellen liegt, wo normalerweise russische U‑Boote im Nordatlantik operieren“.

Offenbar ging es den drei Staaten darum, parallel zu ihren übrigen militärischen Machtbeweisen auch auf dem nuklearen Feld ein Signal an Moskau zu senden. Washington, London und Paris sagten kein Wort. Aber die Botschaft aus Faslane an die Russen ist klar: Überlegt euch gut, ob ihr euch wirklich mit drei weltweit agierenden, untereinander eng vernetzten Nuklearmächten gleichzeitig anlegen wollt.

Jedes einzelne der kurz aufgetauchten Boote könnte den Tod Hunderter Millionen Menschen herbeiführen. Ob Russland in einem Atomkrieg die ganze westliche Welt oder auch nur alle westlichen Kommandostrukturen auslöschen könnte, weiß man nicht. Russlands eigene Vernichtung aber wäre garantiert.

Von Matthias Koch/RND