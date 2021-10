Berlin/Kiel

Er wurde schon als möglicher Spitzenkandidat der Grünen zur Landtagswahl am 8. Mai 2022 gehandelt. Doch jetzt kehrt Jan Philipp Albrecht, bislang Energiewende-, Landwirtschafts-, Umwelt- und Digitalisierungsminister in Kiel, dem Norden den Rücken. Der 38-Jährige soll in Berlin neuer Chef der parteinahen Böll-Stiftung werden.

Am Montag war die Personalie durchgesickert. Ein Sprecher des Kieler Umweltministeriums bestätigte sie auf KN-Nachfrage.

Albrecht selbst sagte: „Die Nominierung als Co-Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung ist eine große Ehre, und ich bin im Falle einer Wahl durch die Mitgliederversammlung bereit, diese reizvolle Herausforderung anzunehmen. Klar ist, dass ich bis zur Landtagswahl im kommenden Jahr mein Ministeramt mit vollen Kräften wahrnehmen und für ein starkes grünes Ergebnis streiten werde.“

Hintergrund ist: Die bisherigen Co-Vorstände der Heinrich-Böll-Stiftung scheiden zum Frühjahr 2022 aus. Über die Wahl ihrer Nachfolge entscheidet die Mitgliederversammlung der Stiftung Anfang Dezember. Die Böll-Stiftung gilt als Grüne „Denk-Fabrik“.

Albrecht war erst im August 2018 aus dem EU-Parlament ins Kieler Ministerium gewechselt, nachdem sein Amtsvorgänger Robert Habeck den Grünen-Bundesvorsitz übernahm. Seither agierte er vergleichsweise geräuschlos als Minister neben seinen CDU- und FDP-Kollegen im Jamaika-Kabinett von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther.

Den Grünen droht im Wahlkampf die Führungslosigkeit

Wer sein Nachfolger in Kiel werden könnte, gilt noch nicht als ausgemacht – und auch nicht, mit wem an der Spitze die Grünen nun in den nahenden Wahlkampf ziehen werden. Albrecht galt als aussichtsreichster Kandidat und hatte sich auch selbst immer wieder dafür ins Gespräch gebracht.

Grünen-Finanzministerin Monika Heinold hingegen, die zweite Grünen-Ministerin in Kiel und wohl bekannteste Grünen-Politikerin im Norden, hatte hingegen unlängst nicht einmal ausgeschlossen, dass sie sich im Mai 2022 ganz aus der Politik zurückziehen werde. Andere Landespolitiker haben die Nord-Grünen bislang nicht nach vorn gebracht und auch nur ansatzweise so bekannt gemacht wie Heinold und Albrecht.

Von RND/LN/Wolfram Hammer