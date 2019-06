Berlin/Kiel

Die Festlegung der SPD-Spitze auf ein kommissarisches Führungstrio nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles ist für die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Serpil Midaytli der richtige Weg.

"Ich finde die Entscheidung gut, jetzt keine voreiligen Personalentscheidungen zu treffen und mit einem Trio, also im Team die nächsten Schritte vorzubereiten", sagte Midyatli am Montag. Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel hätten eine große Integrationskraft in der Partei. "Das ist jetzt genau der richtige Weg."

Zuvor hatte die die engere Parteiführung dem SPD-Bundesvorstand vorgeschlagen, den Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Schwesig und Dreyer, sowie dem hessischen SPD-Chef Schäfer-Gümbel kommissarisch die Leitung der Partei zu übertragen.

Nahles war am Vormittag im Parteivorstand offiziell zurückgetreten, nachdem sie den zur Ausübung ihrer Ämter als Fraktions- und Parteichefin notwendigen Rückhalt nicht mehr gespürt hatte.

Von RND/dpa