Kiel

Er hat für die Weltbank in Washington gearbeitet und wohnt mit seiner Frau und zwei Töchtern am idyllischen Bistensee zwischen Eckernförde und Rendsburg. Thomas Losse-Müller hat den Blick auf die große Welt und ist auch in der kleinen zu Hause. Der 48-Jährige ist der neue Hoffnungsträger der Nord-SPD und soll zur Landtagswahl 2022 als Spitzenkandidat Regierungschef Daniel Günther (CDU) herausfordern.

Losse-Müller ist vielen Menschen unbekannt

Sein größtes Handicap: Er gehörte zwar als Finanzstaatssekretär und Staatskanzleichef noch als Grüner von 2012 bis 2017 der SPD-geführten Landesregierung an, aber im Land ist er weithin unbekannt. Das macht es schwer gegen einen populären Gegner.

Ungewöhnlich ist auch, dass die SPD jemanden zum Spitzenkandidaten machen will, der erst im vorigen Jahr von den Grünen gekommen war. Für diese hatte er zu seiner Zeit in Washington 2007 einen Ortsverband gegründet.

Er kann komplexe Sachverhalte verständlich ausdrücken

Losse-Müller bekennt sich emotional zur Sozialdemokratie, gilt aber Leuten, die ihn aus der Regierungszeit kennen, als pragmatisch statt ideologisch. Sachorientiert, innovativ, Argumente anhörend und politisch über den Tellerrand blickend – so ist er Ex-Mitarbeiterinnen und Ex-Mitarbeitern in Erinnerung. Geerdet nennen ihn die einen, etwas abgehoben andere.

Dass er komplexe Sachverhalte Laien verständlich machen kann, nahmen auch Journalisten zur Kenntnis, wenn er die Krise der damaligen HSH Nordbank erläuterte. Als Staatskanzleichef arbeitete er an Strategien für die Landesentwicklung.

Job-Stationen in London, Washington und Frankfurt

Der in Schwerte (Nordrhein-Westfalen) geborene Losse-Müller hat in Köln und London Volkswirtschaftslehre studiert. In London begann er auch seine berufliche Karriere als Banker.

Von 2004 bis 2012 wirkte er als Finanzökonom für die Weltbank in Washington und Frankfurt, wie er auf seiner Homepage schreibt. Seit dem Regierungswechsel im Jahr 2017 arbeitet er für eine große Beratungsfirma in Hamburg.

Von RND/dpa