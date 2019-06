Politik SPD-Spitze und Fraktionsvorsitz - SPD setzt auf Übergangslösung mit Dreyer, Schäfer-Gümbel und Schwesig Die SPD soll nach dem Rückzug von Andrea Nahles zunächst von einem Trio geführt werden. Die engere Parteiführung schlug dafür dem Vorstand am Montag die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie den hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel vor.

Der unterlegene SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (3.v.l), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (2.v.l, SPD), Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (l, SPD) und die Parteispitze gehen am 25.09.2017 zur Bühne in der SPD-Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa