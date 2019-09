Der Brexit hält Großbritannien weiter in Atem. Während das britische Unterhaus debattiert und noch am Nachmittag darüber abstimmen will, ob es Neuwahlen geben wird, kündigte der Sprecher des Parlaments, John Bercow, seinen Rücktritt an. Zudem ist das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit in Kraft getreten.