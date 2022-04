Berlin

Armin Schuster hüllte sich am Freitag in Schweigen. Zwar war längst durchgesickert, dass der 60-Jährige Nachfolger des sächsischen Innenministers Roland Wöller werden soll. Doch angesichts der Tatsache, dass dieser ja noch im Amt sei, wollte Schuster erstmal nichts sagen. Das dürfte an seiner Freude wenig ändern.

Zuletzt sah man Schuster wieder durchs Berliner Regierungsviertel laufen. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) in Bonn hat unweit von Bundestag und Kanzleramt seine Berliner Dependance. Die Spaziergänge erübrigen sich bald. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der den schlanken Parteifreund aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kennt, will ihn als Politiker mit „klarer Haltung“ nach Dresden holen.

Armin Schuster: Lange Karriere in Polizei, Ministerium und Bundestag

Schuster aus Andernach im Kreis Koblenz war einst beim Bundesgrenzschutz und im Bundesinnenministerium tätig, bevor er von 2004 bis 2009 die Bundespolizeiinspektion in Weil am Rhein leitete – um 2009 für die CDU in den Bundestag zu wechseln. Hier war er Mitglied im Innenausschuss und im Parlamentarischen Kontrollgremium zur Beaufsichtigung der Geheimdienste sowie schließlich Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zum islamistischen Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016.

Schuster ist also vom Fach. 2018 schien deshalb der große Karrieresprung bevorzustehen – als Nachfolger des geschassten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Daraus wurde jedoch nichts, weil Schuster sich kritisch zur Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel geäußert hatte und diese seine Beförderung verhindert haben soll.

Armin Schuster war während der Flut im Katastrophenschutz

Statt nach Köln ging Schuster 2020 auf Wunsch des damaligen Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) nach Bonn – zum 350-köpfigen BBK. Das freilich erwies sich als gefährlicher Posten, spätestens bei der Hochwasserkatastrophe im vorigen Jahr. Plötzlich musste Schuster in den „Tagesthemen“ und andernorts erklären, warum es keine funktionierenden Warnungen gab. Er betonte, technisch habe alles funktioniert – was nicht jeden überzeugte –, beklagte aber, dass das Land „auf eines nicht gut genug vorbereitet“ sei: „auf das erforderliche Teamwork bei einer Krise von nationalem Umfang“.

In der Folge kümmerte sich Schuster um die Einführung des neuen Warnsystems Cell Broadcasting und die Zentralisierung von Kompetenzen auf der Bundesebene; Gefahrenabwehr in Friedenszeiten ist nämlich Ländersache. An seinem Dilemma änderte das nichts. Denn das Risiko von Katastrophen wächst. Doch wenn Prävention gelingt, dann wird es dem BBK nicht zugeschrieben. Misslingt sie, sitzt es auf der Anklagebank. Insofern dürfte Schuster der Wechsel in sein altes Terrain sehr recht sein.

Dabei fällt auf, dass der Christdemokrat, der konservativ und humorvoll ist, in Berlin auch Lob von der Konkurrenz erfährt, das über Floskeln hinausgeht. „Bei allen Unterschieden habe ich Armin Schuster stets als ernsthaften Streiter für die Sicherheit unseres Landes erlebt“, schreibt etwa die grüne Innenexpertin Irene Mihalic. Sie wünsche ihm als Innenminister „alles Gute!“

Von Markus Decker/RND