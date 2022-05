120 Millionen Euro für die Planungen der kommenden zwei Jahre: Diese Summe will das sächsische Innenministerium nach Angaben der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) künftig in die Ausstattung der Polizei investieren. Aktuell stünden der Polizei in diesem Jahr 34,8 Millionen Euro zur Verfügung. Auf eine Anfrage der LVZ zu den genaueren Plänen der kommenden beiden Jahre wolle sich das Innenministerium allerdings nicht äußern.

Klar ist bisher jedoch, dass neue Polizei-Hubschrauber gekauft werden sollen. Das hatte Sachsens neuer Innenminister Armin Schuster (CDU) bei einer CDU-Regionalkonferenz angekündigt. Genauer handelt sich es um das Modell EC 145 von Airbus. Mithilfe dieser neuen Hubschrauber könnten die Einsatzmöglichkeiten wesentlich ausgebaut werden. Sachsen soll somit das erste Bundesland werden, „das auch Hubschrauber für die Brandbekämpfung hat“, erklärte Schuster. Allein dafür sind nach Angaben der LVZ im nächsten Jahr 29 Millionen Euro und für das Jahr 2024 weitere 19 Millionen Euro veranschlagt.

Neue Fahrzeuge für die Polizei

Außerdem sollen auch neue Dienstfahrzeuge für die Polizei angeschafft werden. Dafür sehen die internen Kalkulationen jeweils 16 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren vor. Das Ganze habe zum Ziel, „die Polizistinnen und Polizisten mit hochmoderner Technik ausstatten zu können und die Flotte sukzessive zu erneuern“, schreibt die LVZ. Weiterhin sind Investitionen in die IT-Forensik geplant sowie ein Erweiterungsbau für die Polizei-Hochschule Rothenburg im Landkreis Görlitz. „Die sächsische Polizei ist im Vergleich zu anderen Bundesländern gut bis sehr gut ausgerüstet. Diesen Weg will ich fortsetzen“, hatte Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa bei seinem Amtsantritt Anfang April erklärt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Polizei zudem mit 1450 Bodycams ausgestattet. Diese seien mittlerweile „unverzichtbar“ für die Einsatzkräfte, sagt Landespolizeipräsident Kubiessa. „Es ist inzwischen völlig normal, dass wir von anderen Personen im Einsatz gefilmt werden – doch wenn wir selbst filmen, gibt es häufig einen Aufschrei“, sagte Kubiessa der LVZ. Für die Polizistinnen und Polizisten werde es immer wichtiger, „dass sie ihr eigenes Handeln aufnehmen und im Zweifel auch ein Video zur Entlastung vorlegen können“.

RND/simm

