Dresden

Mit ihren Spontan-Interviews haben sich die ZDF-Reporter Lutz van der Horst und Fabian Köster bei der “ heute-show” einen gewissen Kultstatus erarbeitet. Meist machen sie die Politiker sprachlos. Im Fall von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lief es allerdings andersrum.

Am Montagabend hatte der CDU-Politiker einen Wahlkampftermin in Görlitz, wie die “ Leipziger Volkszeitung” berichtet. Und dort wollten ihn die Reporter aufs Korn nehmen. Kretschmer aber konterte mit einer Gegenfrage: Wie viele Minuten die Sonne in Görlitz früher aufgehe als in Aachen, was die Reporter falsch beantworteten. Dem Einwand, man wolle doch über Inhalte sprechen, entgegnete er. „Ich habe Ihnen grad eine Bildungslücke geschlossen, oder nicht? Das ist doch etwas.“