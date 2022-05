Babelsberg

Es herrscht Funkstille. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine empfahl die Allianz der Wissenschaftsorganisationen in Deutschland ihren Mitgliedern, alle wissenschaftlichen Kooperationen mit Russland einzufrieren. Das bedeutet Winterschlaf für das Weltraumteleskop eROSITA, an dem das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) maßgeblich beteiligt ist.

Das „extended Roentgen Survey with an Imaging Telescope Array“ soll helfen zu verstehen, was es mit der mysteriösen Dunklen Energie auf sich hat, die die Expansion des Universums beschleunigt. Das Röntgenteleskop ist das Hauptinstrument des russisch-deutschen „Spektrum-Röntgen-Gamma“-Satelliten (SRG), der vor knapp drei Jahren mit einer russischen Proton-Rakete ins All gebracht wurde.

Astrophysiker beobachtet Galaxienhaufen

Primäres Ziel der Mission ist es, den gesamten Himmel innerhalb von vier Jahren achtmal zu durchmustern und dabei Objekte im Röntgenbereich zu katalogisieren. Eine „kosmische Volkszählung“, wie Axel Schwope es nennt. Der Astrophysiker leitet am AIP die Arbeitsgruppe Röntgenastronomie. Der Dunklen Energie wollen die Wissenschaftler mithilfe von Galaxienhaufen in die Karten schauen. 100.000 Objekte dieser Art soll eROSITA finden.

Teleskope blicken nicht nur in den Raum, sondern auch durch die Zeit. Die Daten würden offenbaren, wann sich im Universum welche Galaxienhaufen gebildet haben und welche Masse sie hatten. Da diese Evolution von der Dunklen Energie geprägt wurde, würde sie manches über deren Eigenschaften preisgeben.

Die Kameras sind abgeschaltet

Während der fünften Durchmusterung wurde eROSITA in den „safe mode“ geschickt. Das bedeutet, die Kameras wurden abgeschaltet; es werden keine wissenschaftlichen Daten aufgenommen. Da der russische Kooperationspartner die Hälfte der Daten für die eigene Forschung erhält, geht diese Unterbrechung zulasten beider Seiten. Technisch wird das Instrument aber weiterbetrieben.

Die Detektoren müssen gekühlt und das Spiegelsystem geheizt werden – ohne Temperatursteuerung wäre das Teleskop zerstört. Man nutzt die unfreiwillige Pause, um Dinge zu erledigen, für die sonst keine Zeit wäre. Zum Beispiel wird die Kalibrierung verbessert. All das wird jedoch in ein paar Monaten erledigt sein. Wie es dann für die technischen Mitarbeiter weitergeht, ist ungewiss.

Superteleskop zeigt Schwarzes Loch in der Milchstraße

Ein Rückschlag für die Wissenschaft

Auf der wissenschaftlichen Seite läuft die Arbeit derweil auf Hochtouren. Etwas mehr als die Hälfte der Daten für den Röntgenkatalog wurden bereits eingesammelt, und dabei haben sich schon einige Überraschungen gezeigt. Wissenschaftliche Ergebnisse wird das Teleskop auf jeden Fall einfahren, doch „das übergeordnete Missionsziel würden wir verfehlen, wenn wir die Durchmusterungen nicht vollständig durchführen können“, so Schwope.

Das wäre ein Rückschlag für die Wissenschaft und für die beteiligten Wissenschaftler ausgesprochen bitter. Projekte wie eROSITA laufen von der Planung bis zum Abschluss über viele Jahre, oft Jahrzehnte. Einige Wissenschaftler arbeiten bereits seit 2007 an dieser Mission.

Noch ist nichts verloren

Doch bisher ist nichts verloren. „Wir können eROSITA innerhalb von zwei Tagen wieder aufwecken“, sagt der Astrophysiker. Das Instrument hat keine Verbraucher an Bord, die zum Problem werden könnten. Die Energie liefern Solarpanels. Die russischen Kollegen benötigen etwas Treibstoff, um die Lage des Satelliten gelegentlich zu korrigieren, der 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt mit unserem Planeten um die Sonne reist.

So etwas wird jedoch großzügig kalkuliert. Das Weltraumteleskop XMM-Newton, eROSITAs Vorläufer, war für eine Betriebsdauer von fünf Jahren ausgelegt und arbeitet mittlerweile seit 22 Jahren.

Von Ina Schmiedeberg/RND