Schleier kein Thema auf Parteitag?

Vorstandswahlen stehen fest auf der Tagesordnung, Finanzministerin Monika Heinold erläutert ihr Konzept einer „erweiterten Schuldenbremse“, und Umweltminister Jan Philipp Albrecht spricht über die CO2-Besteuerung wie auch darüber, dass man „das Wattenmeer nicht in der Nordsee ertrinken lässt“.

Grüne: 70 Anträge für Landesparteitag gestellt - Ranking entscheidet

Zwei Sitzungstage sind angesetzt, aber 70 Anträge gestellt – „mehr als doppelt so viele wie jemals zuvor“, wie Landeschefin Ann-Kathrin Tranziska am Dienstag sagte. Man werde also nicht über alles sprechen können. Ob die 131 Delegierten tatsächlich das heiße Eisen Schleierstreit anfassen, steht deshalb längst nicht fest.

Erstmals wendet der Landesvorstand das Antragsranking an: Die Delegierten stimmen zu Beginn ab, welcher Antrag tatsächlich auf der Agenda landen soll, wobei jeder Teilnehmer auf der Liste voraussichtlich nur zwölf-, vielleicht auch 18-mal sein Kreuz machen darf. Und dabei konkurriert der Antrag „Links, grün, feministisch: Die Freiheit von Frauen schützen – Verbot der Vollverschleierung in öffentlichen Gebäuden“ mit Anträgen auf Trinkwasserspendern in Schulen, Tierschutzbelangen und dem Ausbau von Photovoltaik.

Vollverschleierung kein großes Thema?

Ob der Punkt das Ranking übersteht, sei völlig offen. Sie habe „nicht den Eindruck“, dass der Streit um eine Vollverschleierung an der Kieler Uni „eine große Frage des Landes ist“, sagte Tranziska. Landeschef Steffen Regis betonte zwar, dass „diskriminierende Strukturen beseitigt“ werden müssten. Das aber funktioniere nicht darüber, dass man Frauen von Bildungseinrichtungen fernhalte. Tranziska und Regis kandidieren erneut für den Landesvorsitz, Gegenkandidaten gibt es bislang nicht.

