Kiel

Der Vorsitzende des Beamtenbundes, Kai Tellkamp, nannte das Ergebnis "enttäuschend". Am Montag will die Gewerkschaft über das weitere Vorgehen beraten. "Aktionen sind nicht ausgeschlossen." Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) stellt am Mittwochmittag im Landeshaus Schleswig-Holstein die Eckwerte der Besoldungsstrukturreform vor, über die seit Wochen mit den Gewerkschaften beraten wurde.

Die Eckwerte mit Mehrausgaben von insgesamt 47,1 Millionen Euro (ab 2024) sind vom Kabinett beschlossen und sollen die Grundlage für die Änderung des Beamtenrechts sein.

Die Kernpunkte im Überblick

Die Beamten und Pensionäre sollen von 2021 bis 2024 insgesamt ein Prozent mehr Geld bekommen. Die Besoldungsanhebung ist in vier Stufen geplant: 0,2 Prozent (2021), 0,2 Prozent (2022), 0,3 Prozent (2023), 0,3 Prozent (2024). Die Aktion kostet das Land ab 2024 rund 34,6 Millionen Euro und ist offenbar als Kompensation für die Nicht-Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes geplant. Ein volles Weihnachtsgeld würde den Landesetat mit mehr als 120 Millionen Euro im Jahr belasten.

geplant. Ein volles würde den Landesetat mit mehr als 120 Millionen Euro im Jahr belasten. Die aktiven Beamten sollen 2020 eine Einmalzahlung von 100 Euro erhalten, Anwärter 50 Euro. Die Pensionäre bleiben nach den Plänen außen vor. Die Aktion kostet 4,1 Millionen Euro.

Die Einstiegsgehälter sollen angehoben werden, um junge Menschen für den öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein zu begeistern. Damit Berufseinsteiger nicht mehr verdienen als erfahrenere Kollegen, will die Regierung voraussichtlich die Bezahlung der ersten vier Erfahrungsstufen verbessern. An den Details wird noch gearbeitet. Die Mehrkosten, zwölf Millionen Euro im Jahr, zahlen die Beamten letztlich selbst, weil die Regierung diesen Betrag bei der jüngsten Besoldungserhöhung einbehalten hatte.

Weihnachtsgeld stand auf der Wunschliste

Die Gewerkschaften waren mit einer deutlich längeren Wunschliste in die Verhandlungen gestartet. Sie pochten auf das volle Weihnachtsgeld (2007 größtenteils gestrichen), eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit und eine Streichung der Selbstbeteiligung an den Krankheitskosten.

Von Ulf Billmayer-Christen