Seit 45 Jahren gehört ein Stellplatz zu der Familie von Michael Weiß aus Reinbek. Der 49-Jährige, seine Frau und die vier Kinder nehmen die Lockdown-Regeln sehr ernst. Umso mehr freuen sie sich auf das Camping. „Wir brauchen einen Tapetenwechsel und wollen etwas anderes sehen.“ Viele Wochenenden und den gesamten Urlaub verbringt die Familie am Sehlendorfer Strand.

Camper achten aus Angst vor einer Schließung streng auf Corona-Regeln

Auch hier achten sie streng auf die Corona-Regeln, halten Abstand, treffen sich nur mit wenigen Nachbarn, benutzen nicht die geschlossenen Duschen. Sie fürchten, dass die Behörden den Campingplatz bei Verstößen sonst schließen könnten. Michael Weiß: „Das darf auf keinen Fall geschehen. Die Zeit hier ist uns viel zu wichtig.“

Ursula Krause schätzt die viele, frische Luft

Ursula Krause aus Boostedt lebt schon seit dem 26. März in ihrem Wohnwagen plus Vorzelt. Seit 1999 ist das im Frühjahr und Sommer ihr Zuhause. Mit an ihrer Seite: Dackel „Robbi“. Was schätzt die 81-Jährige am Camping? „Man ist den ganzen Tag an der frischen Luft.“ Früher hatte sie eine Ferienwohnung in Scharbeutz. Da war sie bei Weiten nicht so oft draußen.

"Wir sind froh, auf den Campingplatz zu dürfen"

„Wir sind froh, dass wir trotz Corona auf den Campingplatz dürfen“, beschreibt sie die Stimmung zwischen den Wohnwagen. Langeweile? Die kennt Ursula Krause nicht. Morgens geht sie erst einmal zwei Stunden mit „Robbi“ spazieren. Und weil sie eine „leidenschaftliche Köchin“ ist, bereitet sie sehr gerne, ausgiebig und gründlich ihr Mittagessen zu. Danach geht es zur zweiten Spazierrunde des Tages mit einer Bekannten.

"Verlottern" ist verboten

Sie kümmert sich um ihren Rasen, hält den Haushalt in Schuss, liest in ihrem Strandkorb. Es gibt immer etwas zu tun. Außerdem: Damit sie bei dem freien Leben auf dem Campingplatz nicht „verlottert“, wie sie sagt, achtet Ursula Krause sehr darauf, sich vernünftig zurechtzumachen.

Niedrige Temperaturen vertreibt einige Camper

Das einzige, was sie im Augenblick nicht gut findet: die niedrigen Temperaturen. Viele hätten den Campingplatz Platen wegen der augenblicklichen Kälte schon verlassen. Sie könne zwar ihren Wohnwagen gemütlich warm heizen, aber dass soll ja nicht Sinn und Zweck beim Campen sein. „Wenn ich nicht zu faul wäre, alle Sachen wieder einzupacken, dann würde ich zunächst nach Boostedt zurückfahren.“

Udo Schröder bezog seine Parzelle am Sehlendorfer Strand schon 1994. 25 Quadratmeter Platz hat der alleinstehende Verkaufsberater in Wohnwagen und festem Vorzelt mit Fenster, aus dem heraus er sich mit Bekannten unterhält. „Du bist immer draußen an der frischen Luft“, sagt der 61-Jährige dazu, warum ihm das Campen so gefällt. Entspannen, Strandspaziergänge, ein Plausch mit Freunden und Bekannten, Nachbarn zum Essen einladen, Sonnenuntergang vor der Kulisse von Hohwacht: Udo Schröder kennt viele Vorzüge für das Camping am Sehlendorfer Strand. „Wir lechzen danach, im Frühjahr wieder nach Blekendorf an den Strand fahren zu können.“

Hier fühlt es sich auch sicher vor Corona. In seiner Heimatstadt Norderstedt seien Busse oder Bahnen in der Regel voller Menschen. Auf dem Campingplatz komme er derzeit nur mit seinen unmittelbaren Nachbarn in Kontakt. „Es gibt Corona und wir müssen damit leben.“

Beim ersten Lockdown im vergangenen Jahr nutzte er seinen Wohnwagen als Homeoffice. Bei Videokonferenzen mit seinen Arbeitskollegen drehte er die Kamera so, dass die etwas vom Sehlendorfer Strand und der Ferienstimmung auf dem Campingplatz zu sehen bekamen. Der Neid seiner Kollegen war ihm sicher.