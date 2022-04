Nikosia

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Zypern und die EU aufgefordert, die Häfen für russische Schiffe zu sperren.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog +++

„Wir bitten darum, alle zyprischen Häfen für alle russischen Schiffe zu schließen“, sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Videoansprache an das zyprische Parlament und fügte hinzu: „Das muss auch der gemeinsame Beschluss der Europäischen Union sein.“

Nach Massaker in Butscha: Selesnkyj wirft UN-Sicherheitsrat Versagen vor

Zuvor hatten sich die EU-Staaten am Donnerstag zunächst nicht auf die Annahme eines weiteren Sanktions-Pakets gegen Russland einigen können. Umstritten war unter anderem die Forderung von Ländern wie Griechenland und Malta, die Regelungen für eine geplante Hafensperre nicht ganz so streng zu formulieren, wie dies von der EU-Kommission ursprünglich geplant war.

Selenskyj bedankte sich bei Zypern für die humanitäre Hilfe an die Ukraine und berichtete einmal mehr von den Gräueltaten der Russen in seinem Land. Er zeigte einen Videozusammenschnitt aus Kriegsbildern und appellierte an die Abgeordneten, solche Verbrechen nicht zuzulassen.

RND/dpa