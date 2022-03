Selenskyj sprachlos: Müssen wir wirklich auf Russlands Chemiewaffen-Einsatz warten?

Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Umgang der EU-Länder mit einem Embargo russischer Öllieferungen scharf kritisiert. Es gebe nun viele Hinweise, dass eine derartige Verschärfung der Sanktionen gegen Russland nur erfolgen werde, wenn Moskau Chemiewaffen einsetze, sagte er in seiner allabendlichen Videoansprache. „Dafür gibt es keine Worte“, so Selenskyj. „Denken Sie mal, wie weit es gekommen ist. Auf Chemiewaffen warten“, sagte er weiter und stellte die Frage ob nicht alles, was Russland bisher getan habe, bereits ein derartiges Embargo verdiene. Details dazu, woher diese Hinweise stammten, nannte er nicht.

In Kiew wolle man diese Woche im Präsidialamt eine Expertengruppe aus ukrainischen und internationalen Fachleuten einsetzen, die die Sanktionen gegen Russland und ihre Auswirkungen laufend analysieren sollten.

Selenskyj: Lage bleibt angespannt

Außerdem schätzt Selenskyj, ungeachtet mancher militärischer Erfolge die Situation in seinem Land weiter als angespannt ein. Die ukrainischen Verteidiger hätten russische Einheiten aus der Stadt Irpin bei Kiew zurückschlagen können, sagte er. Die Kämpfe dauerten jedoch dort und auch in anderen Landesteilen weiter an.

Ukraine: Große Teile von Mariupol sind völlig zerstört

Russische Truppen hielten den Norden des Kiewer Gebiets unter ihrer Kontrolle, verfügten über Ressourcen und Kräfte, sagte Selenskyj. Sie versuchten, zerschlagene Einheiten wieder aufzubauen. Auch in den Gebieten Tschernihiw, Sumy, Charkiw, Donbass und im Süden der Ukraine bleibe die Lage „sehr schwierig“.

