Sollte Huawei am Ausbau des superschnellen 5G-Standards in Deutschland beteiligt werden? Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte sich zuletzt für eine harte Linie gegen den chinesischen Mobilfunkkonzern ausgesprochen und vor Spionage und Sabotage gewarnt. Auf den SPD-Parteitag hat es Huawei dennoch geschafft - in Form von Weihnachtskalendern.