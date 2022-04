Die Slowakei und Polen planen, slowakische MiG-29-Kampfflugzeuge an die Ukraine zu übergeben. Das haben die Verteidigungsminister der beiden Länder am Freitag bekannt gegeben. Bereits im März sorgte ein ähnlicher Vorschlag Polens für Unmut innerhalb der Nato.

Slowakei und Polen wollen Kampfjets an Ukraine liefern

