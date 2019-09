Berlin

Die Generalaussprache ist traditionell der Höhepunkt der Haushaltsberatungen im deutschen Bundestag. Die geplanten Klimaschutzmaßnahmen dürften ein Hauptthema sein. Aber auch die Steigerung der Verteidigungsausgaben. Die wichtigsten Punkte der Debatte zusammengefasst.

10.21 Uhr: Zweites großes Thema auch bei Mützenich: das Klima. Und auch die SPD hat nun die Klimapolitik erfunden. Schon der frühere Bundeskanzler Willy Brandt habe "für den blauen Himmel geworben", sagt Mützenich. Die neue Politik müsse ökologisch und sozial ausgestaltet werden.

10.11 Uhr: Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist an der Reihe, er ist kommissarisch im Amt und hat Gefallen daran gefunden. Seine Rede ist also auch eine Art Bewerbungsrede. Auch Mützenich beginnt seine Ausführungen mit dem Thema "Die Welt im Wandel" - mit Klimawandel, Sozialem und Gesellschaft. "Niemand kann das besser bezeugen als die Sozialdemokratie." Er warnt vor Demagogen und chauvinistischen Regieren und stolpert dabei über ein Wort. Ein AfD-Abgeordneter ahmt das zischend nach. Zusammenhalt der überzeugten Demokraten als "Bollwerk gegen das Totale".

10.05 Uhr: Die Klimapolitik: Die FDP sei zur Mitwirkung bereit. Aber es dürfe nicht nur Klein-Klein geben. "Ein anderer Mehrwertsteuersatz auf Busfahrten wird das Weltklima nicht retten." Und höhere Preise für Billigflüge sei nur eine Ablenkung von den Problemen beim Flughafenbau in Berlin. Wichtig seien etwa Prämien für Aufforstung an Waldbesitzer - statt Wälder an Umweltverbände zu geben, die dort Rückzugsräume für Borkenkäfer schafften. Ölheizungen sollten zudem nicht verboten werden (wie die SPD fordert), sondern lieber neue Antriebstechnologien entwickelt. Manche wollen Klimaschutz machen mit "Askese, Verbot, Verzicht". "Auf dem Weg werden wir möglicherweise Moralweltmeister werden." Aber international werde man damit kein Vorbild sein. Stattdessen müsse Deutschland Technologie-Weltmeister werden, also Innovationen für den Klimaschutz voranbringen. Auch einzelne Unions-Abgeordnete klatschen.

10.03 Uhr: Unterschiede auf den Kabinettsreihen: Fast alle Minister haben Mappen und Blätter vor sich liegen. Bis auf Seehofer: Vor ihm ist der Tisch leer.

10.02 Uhr: Solche Angebote macht Lindner häufig: Wenn die Union die vollständige Abschaffung des Soli im Bundestag einbringe, werde die FDP mitstimmen. Was er nicht sagt ist, dass Union und FDP alleine keine Mehrheit haben im Bundestag.

10 Uhr: Ein Lindner-Merksatz: "Was wir brauchen, sind nicht neue Schulden, was wir brauchen, ist neues Denken." Der Soli etwa, den die Bundesregierung für die hohen Einkommensklassen nicht abbaut, werde dadurch zu einer "Strafsteuer".

9.59 Uhr: Das RND-Interview mit Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus beschäftigt den Bundestag. Brinkhaus hat dort eine "Generalrevision des Bundeshaushalts" für das Klimapaket gefordert. "Das ist ein Misstrauensvotum gegen Olaf Scholz", findet FDP-Chef Lindner.

9.57 Uhr: Lindner findet: Es gebe nicht nur eine ökologische, sondern auch eine ökonomische Verantwortung für die nächste Generation. Es brauche deshalb sogar eine Verschärfung der Schuldenbremse.

Lindner : " Olaf Scholz hat aus der schwarzen Null eine rote Null gemacht"

9.56 Uhr: Abrechnung mit dem Klimaschutzpaket der Regierung, das noch gar nicht vorliegt. Vorschläge von Union und SPD gibt es allerdings schon. Der Vorschlag einer Klima-Anleihe etwa sei Unsinn, findet Lindner. Scholz blickt anhaltend amüsiert.

9.54 Uhr: Die schwarze Null, da ist sie endlich. Die gebe es eigentlich gar nicht, sagt Lindner. Finanzminister Olaf Scholz erreiche sie nur, indem er Rücklagen abschmelze. " Olaf Scholz hat aus der schwarzen Null eine rote Null gemacht", sagt Lindner. Der Haushalt halte nur "für die Restlaufzeit der Regierung". Erinnerung: Lindner hatte sich entschieden, dass die FDP nicht an der Regierung teilnimmt.

9.52 Uhr: " Deutschland boxt in der internationalen Politik unter seiner Gewichtsklasse", schimpft Lindner. In Malaysia sei vor vielen Jahren als letzter deutscher Wirtschaftsminister der CSU-Mann Michael Glos gewesen. Im Auswärtigen Amt beschäftige sich nur eine Handvoll Leute mit China. Die FDP hat häufig den Außenminister gestellt - versucht Lindner gerade eine Bewerbung?

9.49 Uhr: Lindner beginnt mit der internationalen Lage - und kommt etwas gewunden zu der ersten Kritik. Kaum jemand könne wie Merkel die internationalen Veränderungen der vergangenen Jahre bezeugen, sagt er. Er kommt auf Merkels jüngste China-Reise zu sprechen und legt den Fokus auf die Überwachung. Durch Veränderungen in China drohe auch "Veränderung der Meinungsfreiheit in Deutschland". Es sei daher bedauerlich, dass Merkel noch nicht den Hongkonger Oppositionsführer Joshua Wong empfangen hat. Er kritisiert gleich auch Siemens-Chef Joe Kaeser. Der sei nie verlegen um Kritik an der AfD und US-Präsident Donald Trump, warne aber vor zu scharfer Kritik an China. Das sei unverständlich.

Merkel : Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist eine "historische Entscheidung"

9.47 Uhr: Nun spricht Merkel zu Gewalt und Hass in der Sprache. "Das müssen wir bekämpfen." Fast alle applaudieren. Nur bei der AfD bleiben fast alle regungslos, zum Beispiel die Fraktionschefs. Es applaudieren lediglich Fraktionsvize Beatrix von Storch und Geschäftsführer Bernd Baumann. Damit endet Merkels Rede. Applaus von der Union. Nächster Redner ist FDP-Chef Christian Lindner.

9.44 Uhr: Merkel geht nicht direkt auf die Landtagswahlen ein. Aber sie stellt fest, es gebe Menschen, die sich abgehängt fühlten. Die überwölbende Aufgabe der Koalition sei die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Merkels Beispiel: Die "Umstellung der regionalen Wirtschaftsförderung unter Berücksichtigung des Demografiefaktors". Ein Meilenstein, findet Merkel. Er klingt halt sehr bürokratisch, der Meilenstein. Die Förderung des Ehrenamts nennt Merkel auch noch.

9.42 Uhr: Und was ist das Problem bei Investitionen? Nicht zu wenig Geld, sondern fehlende Planungskapazitäten und zu viel Bürokratie bei Planungsverfahren. Die Koalition müsse sich überlegen, wie sie Planungsprozesse weiter beschleunigen könne, so Merkel. Helfen werde auch die Zuwanderung von Fachkräften, die den Mangel an diesen beheben solle. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sei eine "historische Entscheidung".

9.38 Uhr: Die richtigen Antworten auf Klimaschutz und Wirtschaft seien entscheiden dafür, dass man in Deutschland weiter in Wohlstand leben könne. War noch was? Ach ja, die Leistungen der Koalition: Merkel zählt Beschlüsse auf, von Pflege über Rente bis zum Soli. Auf Protest der AfD reagiert Merkel so: "Selbst der Bund der Steuerzahler hat das gestern gesagt, da waren sie doch dabei." Sie finde es abenteuerlich, "wenn es in diesem Hause Leute gibt, die finden, das sind Ausgaben, die an Verschwendung grenzen". Die Beschlüsse kämen schließlich den Bürgern zu Gute.

9.35 Uhr: Merkel kommt noch mal zur Digitalisierung. Traditioneller Bestandteil einer Haushaltsrede ist es auch, alle Minister lobend zu erwähnen, an dieser Stelle sind es Innenminister Horst Seehofer und Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Daten gehörten "weder den privaten Unternehmen noch dem Staat", sagt Merkel. Europa müsse alle Technologien haben, um nicht in Abhängigkeit anderer Länder zu geraten.

9.33 Uhr: Internationaler Klimaschutz sei wichtig, sagt Merkel. "Aber das erspart uns nicht die eigenen Anstrengungen." Und damit ist sie beim Geld, allerdings nur sehr allgemein: "Wenn wir Klimaschutz machen, wird es Geld kosten", sagt sie. Wenn man ihn ignoriere , werde es aber teurer. Ein Einwand aus den Grünen-Reihen schallt nach vorne, er ist kaum verständlich. Merkel lacht und sagt: "Man möchte drauf antworten. Aber ich möchte dem Rufer nicht noch mehr Ehre geben."

9.32 Uhr: Merkel kommt nicht in den, aber zum Wald: Nachhaltige Forstwirtschaft sei wichtig.

Merkel : Klimaschutz ist "eine Menschheitsherausforderung"

9.31 Uhr: Verkehrsminister Scheuer wippt noch auf dem Stuhl hin und her. Merkel sagt, die Verkehrspolitik sei eine der großen Herausforderungen der Klimapolitik. Die Emissionen seien hier eine relevante Größe.

9.28 Uhr: Der Unterschied zwischen Bundestag und Wirtschaft sei: In der Wirtschaft seien viele "weiter als manche in diesem Hause". Auch die Bürger müsse die Regierung mitnehmen. Sie müssten auch entlastet werden. Abwehrhaltungen gegenüber Windkraftanlagen müssten ernst genommen werden. Merkel warnt hier vor "Arroganz"der Städter gegenüber Landbewohnern. Kommunen müssten am Gewinn der Anlagen beteiligt werden.

9.27 Uhr: Die "soziale Marktwirtschaft" darf bei Merkel nicht fehlen. Damit begründet sie auch die Bepreisung von CO2, eines der Kernprojekte des Klimapakets, dass die Regierung am 20. September beschließen will.

9.25 Uhr: Die großen Herausforderungen seien Digitalisierung und Klimaschutz. Es sei "eine Menschheitsherausforderung". Die Industriestaaten müssten an vorderer Front dabei sein, den CO2-Ausstoß zu senken. Dass Deutschland nur zwei Prozent der Emissionen ausstoße, sei dabei nicht relevant. Wer das glaube, "der irrt", sagt Merkel. Der Klimawandel sei menschengemacht. Man müsse auch die Zukunft im Blick haben. Jetzt klatschen auch die Grünen, (nicht aber FDP und AfD).

9.22 Uhr: Merkel blickt voraus aufs nächste Jahr - und zwar nicht auf Neuwahlen, die manche vermuten, sondern auf die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands. " Deutschland wird sich der Verantwortung stellen." Es wäre aber für Europa gut, wenn die mittelfristige Finanzplanung der EU schon von den vorherigen EU-Ratspräsidentschaftsländern Finnland und Kroatien gelöst werden könnte.

9.20 Uhr: Europa müsse technologische Rückstände aufholen, von der Digitalisierung bis zur Batterieherstellung. Auch außenpolitisch müsse Europa "einen Fußabdruck hinterlassen". Es sei eine europäische Aufgabe, eine Eskalation etwa des Iran-Konflikts zu verhindern. Es gebe auch Verantwortung für die Lösung des Syrien-Kriegs und der Ukraine-Krise. Applaus bei Union und SPD. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat sich mit verschränkten Armen und einem ironischen Lächeln zurückgelehnt.

9.18 Uhr: Merkels Bekenntnis zum Nato-Ziel der Verteidigungsausgaben: "Wir wollen uns in Richtung der Zwei-Prozent-Ausgaben bewegen."

9.17 Uhr: Merkel lobt die neue EU-Kommission, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag vorgestellt hat. Europa sei weiter dem Multilateralismus verpflichtet. "Kein Land kann seine Probleme alleine lösen."

9.14 Uhr: Jetzt ist die Kanzlerin an der Reihe. Merkel beginnt mit dem Hinweis auf große Herausforderungen. Sie spricht über den Austritt Großbritanniens aus der EU. Der Brexit sei noch geordnet möglich. Aber: "Wir sind auch auf einen ungeordneten Auftritt vorbereitet." Dann gebe es die USA, mit denen man aber trotz aller Differenzen partnerschaftlich verbunden sei. Der wirtschaftliche Aufstieg Chinas müsse berücksichtigt werden. Er biete Chancen, man müsse dort aber immer wieder auch auf die Einhaltung der Menschenrechte hinweisen. Stichwort Hongkong: Die Bundesregierung stehe weiter hinter der Maxime: "Ein Land, zwei Systeme."

Alice Weidel kommt schnell zur Flüchtlingspolitik

9.11 Uhr: Weidel endet mit einem Zitat der CDU-Ikone Ludwig Erhard. Ihr Kollege Alexander Gauland schüttelt ihr die Hand. Nur die AfD klatscht.

9.09 Uhr: Aber eigentlich geht es ja auch um den Bundeshaushalt: Weidel findet den miserabel. Das Geld werde für Wahlgeschenke ausgegeben. Flughäfen und andere Infrastrukturprojekte würden nicht finanziert. Die Bundeswehr sei kaum noch arbeitsfähig. Die Regierung könne "mit dem Steuergeld nicht umgehen".

9.08 Uhr: Die außenpolitische Bilanz der Regierung sei miserabel. Merkel habe Deutschland außenpolitisch isoliert. Merkel habe das Verhältnis zu den USA zerrüttet und die Briten aus der EU getrieben.

9.07 Uhr: Die EU-Kritik war das Thema, auf dem sich die AfD gegründet hat. Er ist das nächste Thema. Weidel prophezeit einen Bankencrash.

9.03 Uhr: Weidel kommt schnell zur Flüchtlingspolitik. Die "ungeregelte Migration" sei ein Problem. Die nächste Welle stehe bereits vor der Tür. Die Regierung ermuntere die Schleuser auf dem Mittelmeer und plane einen "staatlichen Wassertaxidienst". Eine wirksame Kontrolle der Grenzen sei möglich und nötig. Flüchtlinge in Deutschland müssten keine Abschiebung fürchten. Deutschland habe Geld für "die abseitigsten Partikularinteressen". Flüchtlinge lebten oft von Hartz IV und seien besonders kriminell. Merkel studiert derweil ihren eigenen Redetext.

9.01 Uhr: Alice Weidel beginnt mit dem Satz: " Deutschland steht vor einer Rezession." Sie nennt Zahlen zum Einbruch. Deutschland sei wirtschaftlich Schlusslicht in Europa. "Die Krise kommt nicht. Die Krise ist schon da." Diese Krise sei hausgemacht und die Folge der fehlerhaften Wirtschaftspolitik der Regierung, die von "grünsozialistischer Ideologie" geprägt sei. Sie betreibe Demontage der Autoindustrie durch Klimaschutz und durch den Ausstieg aus der Kohleindustrie eine Deindustrialisierung des Landes.

Zum ersten Mal bei Haushaltsdebatte dabei: Annegret Kramp-Karrenbauer

9 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eröffnet die Sitzung. Erste Rednerin ist die AfD-Vorsitzende Alice Weidel als Chefin der größten Oppositionspartei.

8.58 Uhr: Zum ersten Mal bei einer Haushaltsdebatte im Bundestag: Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Verteidigungsministerin. Sie bespricht sich erstmal mit Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier.

8.58 Uhr: Rot-grüne Koalition: Umweltministerin Svenja Schulze (in Rot) und Agrarministerin Julia Klöckner (in Grün).

8.57 Uhr: Angela Merkel erscheint. in blauem Jackett und mit gelber Tasche. Sie stört das SPD-Plauschkränzchen mit einer Begrüßung.

8.55 Uhr: Der Sitzungssaal füllt sich. Die ersten auf der Regierungsbank: Justizministerin Christine Lambrecht, Finanzminister Olaf Scholz, Umweltministerin Svenja Schulze und Arbeitsminister Hubertus Heil im Gespräch vertieft. Verkehrsminister Scheuer ist als Unionsvertreter noch etwas einsam. Er rollt auf seinem Stuhl vor und zurück.

Von Daniela Vates/RND