So umgeht das russische Staatsmedium Sputnik die EU-Sanktionen

Berlin

Es war ein bis dahin beispielloser Schritt: Um gegen russische Staatspropaganda und Desinformation vorzugehen, hat die EU die Staatsmedien RT und Sputnik Anfang dieses Monats mit weitreichenden Sanktionen belegt. Seit dem 2. März dürfen die Inhalte der Kremlmedien und ihrer Tochtergesellschaften nicht mehr in der EU verbreitet werden.

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Youtube haben die Accounts und Kanäle der Medien in allen 27 EU-Ländern gesperrt. Selbst der Messenger- und Social-Media-Dienst Telegram, lange Zeit für die europäischen Behörden fast unerreichbar, und der von einem ehemaligen Trump-Mitarbeiter betriebene rechte Twitter-Klon Gettr, ziehen dabei mit.

Doch Recherchen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) zeigen, dass der deutsche Sputnik-Ableger SNA die EU-Sanktionen auf Facebook, Instagram und Telegram umgeht – offenbar ohne dass es von den Plattformen bemerkt wurde. Die Art und Weise, wie Sputnik dabei vorgeht, verdeutlicht den Auftrag des Kremlmediums: Propaganda im Sinne der russischen Regierung betreiben und gesellschaftliche Spannungen in Europa anheizen.

Viralvideos und Propaganda

Im Zentrum steht eine Facebook-Seite, die auf den ersten Blick harmlos wirkt. Die Seite SAG sieht aus wie eine der vielen Viralvideoseiten, die in den vergangenen Jahren aus dem Boden gestampft wurden, um mit emotionalen Videos Tausende Klicks zu erzeugen: Kurze Clips im Hochkantformat, spannungsgeladene Musik und einprägsame Texteinblendungen in großen Lettern sollen Facebook-Nutzer in ihren Bann ziehen.

In manchen der Videos geht es um Prügeleien in einem Fußballstadion, um Tierquäler, die eine Gans mit einer Armbrust verletzt haben sollen, oder einen DHL-Boten, der dabei gefilmt wurde, wie er Pakete unsanft in einen Transporter wirft. Das Videomaterial ist meist von fremden Social-Media-Accounts zusammenkopiert.

Andere Videos zeigen hingegen deutlicher, woher der Wind weht: Darin geht es um Proteste von Impfgegnern, Aktionen radikaler Klimaschützer oder die Auswirkungen der Russland-Sanktionen auf die deutschen Spritpreise. Kurzum: Themen mit gesellschaftlichem Spaltungspotenzial.

Auf den ersten Blick sieht die Facebook-Seite "SAG" aus, wie viele Viralvideo-Seiten. Doch dahinter steckt ein sanktioniertes russisches Staatsmedium. Quelle: Screenshot: facebook.com/sagmedia.de

Die Verbindung zum sanktionierten Staatsmedium

Hinter der Facebook-Seite SAG und einem gleichnamigen Instagram-Account steckt nach Recherchen des RND kein deutsches Medienunternehmen, sondern das sanktionierte russische Staatsmedium Sputnik, das in Deutschland seit 2020 unter dem Namen SNA auftritt. Die Facebook-Seite wurde am 14. Januar 2022 erstellt und wird laut Facebook-Transparenzangaben von mehreren Personen in Russland verwaltet.

Doch nicht nur der Sitz in Russland zeigt die Verbindung zum Staatsmedium Sputnik. Seit Januar hat die Seite 62 Videos veröffentlicht – 46 davon wurden oft schon kurz nach der Veröffentlichung auf der Seite des deutschen Sputnik-Ablegers geteilt.

Das RND hat mehr als drei Dutzend dieser Posts analysiert. Zwischen der Erstveröffentlichung auf der SAG-Facebook-Seite und der Verbreitung durch Sputnik lagen in mehreren Fällen bloß Minuten. Kaum hatte SAG einen neuen Clip hochgeladen, hatte das Staatsmedium Sputnik ihn schon an seine Follower verbreitet. Diese kurzen Zeitabstände deuten darauf hin, dass beide Seiten vom selben Team – oder zumindest vom selben Medium – gesteuert und die Veröffentlichungen koordiniert werden. Die neue Facebook-Seite ist offenbar ein Weg des Kremlmediums, die Sanktionen der EU zu umgehen.

Auch auf Instagram: Harmlose Viralvideos und politische Propaganda. Quelle: Screenshot: instagram.com/sagmedia.de

Impfgegner, Ukraine und Klimaproteste

Auch inhaltlich passen viele der von SAG veröffentlichten Kurzvideos perfekt in das Profil russischer Staatsmedien wie RT und Sputnik. Drei Beispiele:

Ein am 14. März veröffentlichtes Video zeigt eine Kundgebung von Anwälten aus der Querdenker- und Impfgegnerszene vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die „Anwälte für Aufklärung“ seien ein „Verein unabhängiger Anwälte“, die sich „wiederholt für ein demokratisches Staatswesen“ einsetzten, heißt es im Videotext. Diese äußerst positive Beschreibung ist fast wortgetreu aus einer Pressemitteilung des Vereins kopiert. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Behauptungen der Impfgegner findet in diesem und auch in vielen anderen Videos auf der SAG-Facebook-Seite nicht statt.

Ein anderes Video zeigt den Beifall für den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk im Deutschen Bundestag während der Sondersitzung am 27. Februar. Im Video ist zu sehen, wie die Abgeordneten der AfD-Fraktion sich als Einzige im Plenarsaal nicht zum Applaus für Melnyk erheben. Direkt im Anschluss wird darauf hingewiesen, dass der Botschafter 2015 Blumen am Grab des ukrainischen Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera in München niedergelegt hatte. Als einziger Bundestagsabgeordneter kommt zum Schluss des Videos AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla zu Wort.

In einem dritten Video ist zu sehen, wie ein Autofahrer eigenhändig Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“, die in Berlin mehrfach mit Sitzblockaden den Verkehr aufgehalten haben, von einer Straße zerrt. Mit solchen Inhalten hatten zuvor auch die nun sanktionierten Kremlmedien RT und Sputnik lange Zeit Stimmung gemacht

TV-Protest: Journalistin will Russland nicht verlassen

Um den Videos auf der SAG-Seite Reichweite zu verschaffen, setzen die Macher nicht nur auf die vor der EU-Sanktionierung reichweitenstarke Sputnik-Facebook-Seite mit ihren über 218.000 Abonnenten. Sie nutzen auch zwei vermeintlich private Facebook-Profile, die augenscheinlich ebenfalls erst am 14. Januar erstellt wurden – nur wenige Stunden nach der SAG-Facebook-Seite. Beide Profile geben sich als vermeintlich weibliche Facebook-Nutzerinnen aus und verbreiten die SAG-Videos in Dutzenden öffentlichen Facebook-Gruppen und auf mehreren Facebook-Seiten.

Dabei geht es offenbar nicht nur um Reichweite, sondern auch um das Anheizen gesellschaftlicher Spannungen: „Gaby Fuchs“ und „Zoe Zuck“, so nennen sich die beiden Facebook-Profile, verbreiten dieselben Videos gleichzeitig in linken und rechten Gruppen, in Impfgegnergruppen und auf „Querdenker“-kritischen Seiten, in Gruppen der Klimaschutzbewegung und Gruppen gegen ein Dieselverbot.

Irreführende Propagandamethoden

Angepasst wird dabei bloß die Botschaft: „Super Aktion!! Alles richtig gemacht!“, kommentiert „Gaby Fuchs“, als sie ein Video über eine Störaktion der „Letzten Generation“ mit Luftballons am Berliner Flughafen in die Gruppe „Umweltschutz – Wie wir nachhaltig leben“ postet. In der Gruppe „Politik Themen Meinungen“ stellt sie zu dem Video dagegen die Frage „Werden denn diese Aktivisten für solche Proteste iwie bestraft? Was fällt ihnen nächstes Mal ein?!“, und garniert ihren Beitrag mit einem zornesroten Emoji.

Noch deutlicher wird die Taktik bei einem Video, das einen Polizeieinsatz am Rathaus der baden-württembergischen Stadt Tuttlingen im Januar zeigt. Die Polizei war gerufen worden, weil eine Bürgerin sich nach einem Besuch der Rathaustoilette weigerte, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und laut Angaben der Stadtverwaltung anschließend handgreiflich wurde.

In einer Anti-„Querdenker“-Gruppe schreibt „Gaby Fuchs“ dazu: „Oje, diese ‚Querdenker’ […] wieso gleich angreifen, wenn man dich einfach darum bittet, die Maske anzuziehen.“ In einer Gruppe „gegen Impfzwang“ teilte sie hingegen gegen die Rathausmitarbeiter aus. Dort schrieb sie kombiniert mit einem erschreckten Emoji: „Es ist nun problematisch, auf die öffentliche Toilette zu gehen […] gleich rückt die Polizei an, falls man die Maske nicht gleich aufsetzt?!“

Propaganda nach dem Playbook russischer Trollfabriken: Ein Video - aber zwei Zielgruppen und Botschaften. Quelle: Screenshot: facebook.com/sagmedia.de

Bekannte Muster aus der russischen Trollfabrik

Dieses Muster lässt sich bei zahlreichen Videoveröffentlichungen der Facebook-Seite SAG erkennen. Zum Video vom Anwaltsprotest vor dem Verfassungsgericht schreibt „Gaby Fuchs“ in mehreren Gruppen: „Unsere Grundrechte werden einfach mit Füßen getreten.“ Wenn es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geht, mischt sich „Gaby Fuchs“ auch in Diskussionen in Facebook-Gruppen ein. „Kennt ihr Melnyk? Diesen Nazi-Verehrer? Dem fast der ganze Bundestag im Stehen applaudiert?!“, kommentiert sie etwa unter einen Beitrag eines anderen Nutzers und verlinkt auf das SAG-Video über den ukrainischen Botschafter.

Dieses Vorgehen erinnert im kleineren Stil an die Aktivitäten der russischen Trollfabrik „Internet Research Agency“ in den Jahren 2016 und 2017. Die russischen Trolle hatten vor allem in den USA versucht, in den sozialen Medien Einfluss auf den dortigen Präsidentschaftswahlkampf zu nehmen, waren aber auch vor der Bundestagswahl 2017 in Deutschland aktiv. So machte ein von Twitter identifiziertes Netzwerk aus Troll-Accounts sowohl für als auch gegen Angela Merkel Stimmung und versuchte so, Verwirrung zu stiften und gesellschaftliche Spannungen anzuheizen.

Der Facebook-Konzern Meta wird erst nach einer RND-Anfrage tätig

Auch die aktuellen Werbeposts für SAG sollen wie Veröffentlichungen von Privatpersonen wirken – obwohl sie eindeutig Teil einer Propagandastrategie sind. Der Social-Media-Konzern Meta verbietet so ein Vorgehen auf seinen Plattformen Facebook und Instagram. Koordiniertes unauthentisches Verhalten nennt Meta das. Doch was tut der Konzern dagegen?

Erst nach einer Anfrage durch das RND wird Meta tätig: Einen Tag nach der Anfrage kennzeichnet der Social-Media-Konzern die Facebook-Seite am Donnerstag zunächst als „staatlich kontrolliertes Medium“ in Russland und sperrt dann am Freitag den Zugriff auf die SAG-Facebook- und Instagram-Seiten aus der EU.

"Nicht verfügbar": Nach einer Anfrage des RND sperrte Facebook die Seite für den Zugriff aus der EU. Quelle: Screenshot: facebook.com/sagmedia.de

Dieser Schritt sei aufgrund von Verbindungen der Seite um durch die EU sanktionierten Staatsmedium Sputnik erfolgt, teilt der Facebook-Konzern Meta dem RND mit. Auch gegen die beiden Facebook-Accounts, die zur Verbreitung der Videos genutzt wurden, seien Schritte unternommen worden. Eines der beiden Profile war offenbar bereits am Donnerstag durch Facebook gesperrt worden, das andere hingegen am Freitag weiter erreichbar.

Das ist kein Einzelfall: Schon zuvor unternahmen Facebook und andere Plattformen teilweise erst nach Medienanfragen und Berichterstattung Schritte gegen russische Staatsmedien. Bereits im Februar veröffentlichte das RND eine Recherche über „InfraRot Medien“, ein im vergangenen Jahr gestartetes Medienprojekt des ehemaligen „RT DE“-Chefredakteurs Ivan Rodionov. Wenige Tage nach einer RND-Anfrage reagierte Twitter mit einer Kennzeichnung als russisches Staatsmedium.

Erst Wochen später und nach einer erneuten RND-Anfrage zog auch Facebook nach und stufte die Seite als staatlich kontrolliertes Medium ein. Mittlerweile ist „InfraRot Medien“ auf Twitter und Facebook innerhalb der Europäischen Union gesperrt. Facebook begründete diese Sperre auf RND-Anfrage mit Verbindungen des Mediums zum sanktionierten Staatsmedium RT DE. Auf der zum Internetgiganten Google gehörenden Videoplattform Youtube kann Rodionovs Unternehmen seine Videos dagegen weiterhin ohne Kennzeichnung verbreiten.

Seit gerade eben stuft auch Facebook "InfraRot Medien" als staatlich kontrolliertes russisches Medium ein. Damit müsste die Seite auch die Möglichkeit verlieren, Werbeanzeigen zu schalten. Eine seit dem 28.02. geschaltete Anzeige wird derzeit jedoch noch als aktiv angezeigt. https://t.co/fKuSYdn5mJ pic.twitter.com/XqYRiACaT8 — Felix Huesmann (@felixhuesmann) March 11, 2022

Die stellvertretende EU-Kommissionspräsidentin Věra Jourová und der EU-Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton hatten sich bereits Anfang März, als die Sanktionen gegen RT und Sputnik in Kraft traten, an Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg gewandt. In einem Brief, der dem RND vorliegt, appellieren Jourová und Breton an das Verantwortungsbewusstsein Zuckerbergs und weisen gleichzeitig auf die Pflichten seiner Plattform hin.

„Wir fordern Sie nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um diese Sanktion rasch, vollständig und effizient umzusetzen und dabei alle Schlupflöcher zur Verbreitung solcher Inhalte zu vermeiden“, heißt es in dem Brief.

Meta erklärt auf RND-Anfrage: „Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben wir mehrere Schritte unternommen, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten und die Verbreitung von Fehlinformationen einzudämmen. Unsere Teams sind in höchster Alarmbereitschaft, um aufkommende Bedrohungen zu erkennen, und wir reagieren so schnell wie möglich, wenn wir auf verdächtige Inhalte aufmerksam gemacht werden.“

Facebook-Chef Marc Zuckerberg. Anfang März hatten sich die stellvertretende EU-Kommissionspräsidentin Věra Jourová und der EU-Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton an Zuckerberg gewandt und ihn aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um die EU-Sanktionen umzusetzen. Quelle: imago images/IP3press/RND/Montage

Sputnik nutzt auch Telegram weiter zur Verbreitung seiner Propaganda

Facebook ist jedoch nicht die einzige Plattform, die das sanktionierte Kremlmedium Sputnik nutzt, um seine Inhalte weiter auch in Deutschland zu verbreiten. Es setzt auch weiterhin auf Telegram – obwohl die Telegram-Betreiber am 13. März mit einiger Verzögerung nach RT DE auch den Sputnik-Kanal für den Zugriff in der EU gesperrt hat. Sputnik versuchte noch vergeblich, der Sperre durch eine Umbenennung von „SNA“ in „Nachrichten aus Osteuropa“ zu entkommen.

Doch schon Tage zuvor hatte das Kremlmedium einen neuen Kanal aufgebaut: Unter dem Namen „Dr. Allerlei“ verbreitet dieser vermeintlich „Interessantes zu Lifestyle, Psychologie, Gesundheit“. Auch bereits zuvor auf der Sputnik-Website „SNA-News“ veröffentlichte Texte zu Gesundheitsthemen werden dort wiederverwertet.

Die Inhalte wirken harmlos: So finden sich dort etwa Bilder und Informationen über niedliche Koalas und Pandas oder Texte über Lebensmittelverpackungen. Doch: Ist erst mal eine Reichweite aufgebaut, kann sie schnell auch zur Verbreitung anderer Inhalte genutzt werden.

Am 14. März hat Sputnik zudem noch einen weiteren Telegram-Kanal eingerichtet unter dem Namen „Satellit“, den es seitdem zur Veröffentlichung eben jener Kriegspropaganda nutzt, die zuvor auf dem mittlerweile gesperrten Kanal zu sehen war. Diesen neuen Kanal bewirbt das Staatsmedium sogar ganz offen als Ausweichkanal für seine Inhalte. Auch auf anderen „Alternativplattformen“, wie der bei Impfgegnern und Rechtsextremen beliebten US-Videoplattform Odysee verbreiten Sputnik und RT DE ihre Videos weiterhin.

Wer soll die Sanktionen überwachen?

Ob die Staatsmedien die Sanktionen umgehen und welche Plattformen ihnen dabei behilflich sind, beobachtet nicht in erster Linie die EU-Kommission. Die Überwachung der Sanktionen und das Ahnden von Verstößen liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Wer in Deutschland dafür zuständig ist, ist nach RND-Informationen jedoch auch mehr als zwei Wochen nach Inkrafttreten der Sanktionen nicht geklärt. Bund und Länder haben sich darauf bislang nicht geeinigt.

Von Felix Huesmann/RND