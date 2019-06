London

Im Rennen um die Nachfolge Theresa Mays als Parteichefin der britischen Konservativen und Premierministerin stimmen die Abgeordneten der Tory-Fraktion an diesem Donnerstag erstmals ab.

Zehn Bewerber haben ihren Hut in den Ring geworfen. Als Favorit gilt der ehemalige Außenminister Boris Johnson. Gute Chancen werden auch Außenminister Jeremy Hunt und Innenminister Sajid Javid eingeräumt. Umweltminister Michael Gove musste nach Geständnissen über früheren Drogenkonsum einen Dämpfer hinnehmen. Aber wie läuft das Auswahlverfahren ab?

Beim ersten Wahlgang scheiden alle Kandidaten aus, die weniger als 17 Abgeordnete hinter sich vereinen können. Die Stimmzettel werden zwischen 11 und 13 Uhr entgegengenommen. Mit einem Ergebnis wird kurze Zeit später gerechnet. Die Abstimmung ist geheim, deshalb werden auch Überraschungen nicht ausgeschlossen.

In Großbritannien wollen die regierenden Konservativen bis Ende Juli einen neuen Parteichef finden. Theresa May hatte dieses Amt am Freitag aufgegeben. Diese zehn Tories sind nominiert.

Als Wackelkandidaten gelten Ex-Arbeitsministerin Esther McVey, Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, Mark Harper und die ehemalige Ministerin für Parlamentsfragen Andrea Leadsom. Ex-Brexit-Minister Dominic Raab und Gesundheitsminister Matt Hancock dürften zwar eine Runde weiterkommen, doch mehr wird ihnen kaum zugetraut.

Zweite Runde: 33 Unterstützer gesucht

Nach der ersten Abstimmungsrunde am Donnerstag werden am Dienstag, 18. Juni, in einem zweiten Wahlgang alle Kandidaten ausgesiebt, die nicht mindestens 33 Stimmen aus der Fraktion auf sich vereinen können. In den folgenden Tagen finden weitere Wahlgänge unter den Kandidaten solange statt, bis nur noch zwei übrig sind. Bei jeder Runde fällt der Letztplatzierte heraus.

Dritte Runde: Nur noch zwei Bewerber stellen sich zur Wahl

Die beiden verbliebenen Kandidaten präsentieren sich ab Samstag, 22. Juni, in mehreren Regionalkonferenzen den Mitgliedern. Danach findet die Stichwahl unter den rund 160.000 Parteimitgliedern statt.

Gewinner der Stichwahl

Wer neuer Tory-Parteichef und damit Premierminister wird, soll in der Woche ab Montag, 22. Juli, feststehen.

