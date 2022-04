Söder: „Müssen aufpassen, dass Deutschland am Ende nicht selbst im Krieg ist“

Angesichts der beschlossenen Waffenlieferungen an die Ukraine warnt CSU-Chef Markus Söder davor, dass Deutschland sich in den russischen Angriffskrieg hineinziehen lässt. „Ich mache mir große Sorgen, wie der Konflikt weitergeht“, sagte Söder. Deutschland dürfe sich nicht in den Krieg „hineinzerren lassen“.