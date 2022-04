„Wir sind in vielen Punkten gescheitert“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag auch über seine Russland-Politik der vergangenen Jahre. Das Staatsoberhaupt glaubt nicht, dass es unter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine „Rückkehr zur Normalität“ geben könne. „Das ist eine bittere Bilanz, vor der wir stehen“, so Steinmeier.