Nach Angaben des US-Nachrichtensenders CNN soll Russland vor seiner Suspendierung im UN-Menschenrechtsrat versucht haben, andere Mitglieder in ihrer Entscheidung zu beeinflussen. Das Land hätte vor der Abstimmung eine Notiz verteilt, in der es anderen UN-Staaten „Konsequenzen“ angedroht haben soll, sollten diese der Resolution zustimmen oder sich enthalten.

Dringlichkeitssitzung am 8. April 2022 in der UN-Generalversammlung in New York. Quelle: IMAGO/Xinhua