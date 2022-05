Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich die Entwicklungsministerinnen und -minister der G7-Staaten in Berlin. Die Vertreterin Deutschlands, Svenja Schulze, kündigt im Vorfeld einen globalen Anto-Hunger-Pakt an. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine stellt die Weltgemeinschaft vor neue Herausforderungen in Sachen Lebensmittelversorgung. Aktuell drohe „die schwerste Hungersnot seit dem Zweiten Weltkrieg“.