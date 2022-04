Tag des Sieges: Warum der 9. Mai für Putin von so großer Bedeutung ist

Etwas mehr als zweieinhalb Wochen sind es noch bis zum 9. Mai. Was in Deutschland voraussichtlich ein relativ normaler Montag wird, ist in Russland ein Tag von nationaler Bedeutung. Der „Tag des Sieges“, an dem Russland den Triumph über das nationalsozialistische Deutschland traditionell mit großen Militärparaden feiert, spielt dabei auch beim anhaltenden Krieg in der Ukraine eine wichtige Rolle.

„Wladimir Putin hat in seiner Rede zu Beginn des Krieges die Kampfhandlung in den Kontext des Großen Vaterländischen Krieges gestellt“, blickt Russland-Experte Gerhard Mangott, Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zurück. „Da wäre es sehr willkommen, wenn bis dahin ein militärischer Erfolg vorzuweisen wäre, der konkret in eine Tradition mit dem 2. Weltkrieg gestellt werden könnte“, betont Mangott. So könnte Putin laut des Experten sein Narrativ von einem Kampf gegen Nazis und einen Genozid aufrechterhalten.

Nach Mangotts Einschätzung würde es aber auch zu keinem großen Unmut in der russischen Bevölkerung führen, sollten bis dahin keine größeren Erfolge, wie beispielsweise die Einnahme des Donbass, erreicht sein. „Die russischen Streitkräfte werden in der Ostukraine vorsichtiger vorgehen als im Norden“, glaubt Mangott. „Russland wird mit Artilleriebeschuss und aus der Luft versuchen, die gegnerischen Reihen auszudünnen, bevor man in die offene Feldschlacht geht.“

Er glaube daher auch nicht, dass Russland seine Kriegshandlungen künstlich beschleunigen werde. „Die Geschwindigkeit ist nicht entscheidend“, so Mangott. Generell sei der 9. Mai aber auch unabhängig vom Krieg in Russland äußerst wichtig. „Man kann die Bedeutung des 9. Mai gar nicht hoch genug einschätzen“, betont der österreichische Politikwissenschaftler. Selbst bei der jüngeren Bevölkerungsschicht habe der Tag einen hohen Stellenwert. „Putin inszeniert große Militärparaden an diesem Tag und hat dessen identitätsstiftende Bedeutung dieses Tag des Sieges nochmal unterstrichen“, so Mangott.

Erbitterter Widerstand: Russland stellt ukrainischen Kämpfern in Mariupol neues Ultimatum

Doch was passiert, wenn Russland nicht bis zum 9. Mai Erfolge feiert, die am „Tag des Sieges“ groß präsentieren werden können? „Es ist nicht so, wie teilweise behauptet wird, dass der Krieg mit dem 9. Mai enden würde“, hält Mangott fest. Viel mehr könnte sich der Experte vorstellen, dass Putin im Anschluss auch nach weiteren Städten, wie beispielsweise Dnipro, greifen könnte.

Konkret wird in Russland am 9. Mai die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht, die der russische Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 für die damalige Sowjetunion unterzeichnete, gefeiert. 1965 wurde der Siegestag zu einem der wichtigsten Nationalfeiertage in der UdSSR. Unter Präsident Putin hat der Tag in den vergangenen Jahre weiter an Bedeutung gewonnen. Die nächsten zweieinhalb Wochen werden zeigen, ob er 2022 auch militärische Erfolge in der Ukraine zum „Tag des Sieges“ präsentieren kann.

