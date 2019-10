Berlin

Der thüringische CDU-Spitzenkandidat und Landesvorsitzende Mike Mohring unterstützt die Junge Union in ihrer Forderung nach einem deutschlandweit vergleichbaren Abitur. Er werbe „für einen Bildungsstaatsvertrag der Länder mit dem Bund, in dem unter anderem nationale Bildungsstandards und Prüfanforderungen für alle Fächer und Schulabschlüsse vereinbart und verbindlich eingeführt werden“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ein Deutschlandabitur wäre dafür ein wesentlicher Baustein“, fügte er hinzu.

Der CDU-Politiker erklärte: „So werden Bildungsziele vorgegeben. Den Wettbewerb der Länder um den besten Weg zu diesen Zielen wollen wir jedoch erhalten.“

Die Junge Union (JU) will ihre Mutterparteien CDU und CSU zu einem Kurswechsel in der Schulpolitik drängen. Auf dem JU-Jahrestreffen Deutschlandtag soll nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) ein Antrag beschlossen werden, der die Einführung eines Zentralabiturs in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch fordert.

Der Wettbewerb zwischen den Bundesländern um das beste Bildungskonzept sei sinnvoll, „erfordert jedoch auch einheitliche Zielkriterien“, heißt es in dem Antrag, den die Schülerunion unter anderem mit den JU-Landesverbänden Brandenburg, Bremen, Rheinland-Pfalz und Thüringen verfasst hat und der dem RND vorliegt.

Von Tobias Peter/RND