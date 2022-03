Tschetschenen-Chef Kadyrow fordert Sturm russischer Truppen auf Kiew

Moskau

Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow hat einen Sturm russischer Truppen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gefordert. „Wir müssen zu Ende bringen, was wir begonnen haben“, sagte Kadyrow am Dienstag vor rund 10.000 tschetschenischen Soldaten in Grosny, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik.

Zuvor hatte der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Fomin mitgeteilt, die russischen Streitkräfte würden ihre militärischen Aktivitäten um Kiew und Tschernihiw einschränken, um Vertrauen für die Verhandlungen mit der Ukraine zu schaffen.

Kadyrow hatte behauptet, tschetschenische Kämpfer seien außerhalb von Kiew sowie nahe der umkämpften Stadt Mariupol im Südosten der Ukraine im Einsatz. Auch er selbst soll in Videos aus der Ukraine zu sehen sein. Unabhängig ließen sich die Angaben nicht überprüfen.

Kadyrow sagte am Dienstag, wenn die Regierung in Moskau den tschetschenischen Kämpfern erlaubt hätte, die Offensive voranzutreiben, wäre er sehr zuversichtlich, dass sie dort eingedrungen wären und für Ordnung gesorgt hätten.

