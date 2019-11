UN-Menschenrechtler fürchten um das Leben von Julian Assange. Der in Großbritannien inhaftierte Wikileaks-Gründer zeige seit Mai Anzeichen “psychologischer Folter”. Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer verlangte am Freitag in Genf seine Freilassung und eine Ablehnung der Auslieferung an die USA.