Kiew

Die weitere Entwicklung des Kriegs in der Ukraine hängt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj von Militärhilfen der USA ab. In einem Interview der Sendung „60 Minutes“, das der US-Sender CBS in der Nacht zum Montag veröffentlichte, erklärte er, das Schicksal der Ukraine hänge, während sich der Krieg in den Süden und Osten des Landes verlagere, davon ab, ob die USA sie dabei unterstützten, der erwarteten Zunahme der russischen Bewaffnung in diesen Regionen zu begegnen.

Militärhilfe: Selenskyj gab Biden spezifische Liste

„Um ehrlich zu sein, ob wir in der Lage sein werden (zu überleben) hängt davon ab“, sagte Selenskyj. „Ich habe 100 Prozent Vertrauen in unsere Leute und unsere Streitkräfte. Aber leider habe ich nicht das Vertrauen, dass wir alles erhalten werden, das wir brauchen.“

Er dankte US-Präsident Joe Biden für die bislang erfolgte US-Militärhilfe, fügte aber hinzu, er habe „vor langer Zeit“ eine spezifische Liste übermittelt, was die Ukraine dringend brauche. Die Geschichte werde Bidens Antwort beurteilen. „Er hat die Liste“, sagte er. „Präsident Biden kann als die Person in die Geschichte eingehen, die Schulter an Schulter mit dem ukrainischen Volk stand, das gewann und das Recht auf ein eigenes Land wählte.“ Dies hänge von Biden ab.

