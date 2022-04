Washington

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Einschätzung der US-Regierung im Ukraine-Krieg womöglich einige seiner Berater von ihren Aufgaben entbunden und sich selber isoliert. „Es gibt Anzeichen dafür, dass er einige seiner Berater entlassen oder unter Hausarrest gestellt hat“, sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weißen Haus.

Laut Biden gebe es aber „nicht so viele handfeste Beweise“. Auf die Frage, ob Putin von seinen Beratern falsch informiert werde, antwortete Biden: „Es gibt eine Menge Spekulationen. Aber er scheint - ich sage das nicht mit Gewissheit - er scheint sich selbst zu isolieren.“

Washington verweist auf Geheimdienstinformationen

Das Weiße Haus hatte am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdienstinformationen berichtet, dass Putin nicht richtig über die Lage informiert werde. Der Kreml wies das am Donnerstag zurück und warf der US-Regierung vor, weder Putin noch die Vorgänge oder die Entscheidungsmechanismen der Regierung in Moskau zu verstehen.

Biden sagte am Donnerstag weiter, es gebe keine eindeutigen Beweise dafür, dass Putin seine Truppen wie angekündigt aus der Umgebung von Kiew abziehen würde. Es sei eine offene Frage, ob der Kremlchef sich nun auf den Donbass konzentrieren werde. Er selber sei skeptisch.

Ukraine-Krieg: Dramatisches Ausmaß der Zerstörung in Mariupol

USA: Angriff auf die Ukraine schwächt Russland

Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield, sagte am Donnerstag vor Journalisten, der Einmarsch in die Ukraine sei ein „strategischer Fehler“ Putins gewesen, der Russland geschwächt habe. Eine Wiederaufnahme diplomatischer Verhandlungen würde eine „ernste Demonstration“ der Deeskalation durch die russische Seite voraussetzen.

Die USA würden die Ukraine weiterhin mit dem Ziel unterstützen, sich gegen die russische Aggression wehren zu können.

