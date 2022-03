USA und Philippinen starten jährliches Militärmanöver nahe Taiwan

Manila

Fast 9.000 Soldaten der Philippinen und der USA haben am Montag eine ihrer größten Gefechtsübungen seit Jahren begonnen. Dabei sollen im Norden der Philippinen nahe der Seegrenze zu Taiwan Luftangriffe, Häuserkampf und amphibische Landungen am Strand geprobt werden. Darunter sind Übungen mit scharfer Munition. An dem Manöver Balikatan, was in der Tagalog-Sprache „Schulter an Schulter“ bedeutet, nehmen Kräfte von Marine, Marineinfanterie, Luftwaffe und Heer teil, unter ihnen 5.100 aus den USA.

Damit sollen nach Angaben von US- und philippinischen Militärs die Fähigkeiten der beiden langjährigen Verbündeten gestärkt werden sowie deren Bereitschaft, auf Herausforderungen im wahren Leben zu reagieren. Wegen der Nähe des Manövers zu Taiwan, das von China als Teil der Volksrepublik betrachtet wird, dürfte Peking die Militärübung kritisch sehen. Die Organisatoren haben erklärt, die Übung gehe von keinem bestimmten Land als Ziel aus.

Die Balikatan-Übungen werden seit 1991 jährlich durchgeführt.

RND/AP