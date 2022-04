Für den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, richtet sich die Invasion Russlands in der Ukraine auch gegen die Kultur des Landes. Alles Ukrainische sei im Laufe der Geschichte immer wieder verboten oder vernachlässigt worden, sagte er bei einem Solidaritätskonzert im Berliner Friedrichstadtpalast. In diesem Zusammenhang warnte er auch vor Folgen in Deutschland.