Mariupol

Im umkämpften Azovstal-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol befinden sich nach ukrainischen Angaben entgegen früherer Erklärungen noch mindestens 100 Zivilisten. Petro Andrjuschtschenko, ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol, erklärte in einem Beitrag in sozialen Medien am Dienstag, dass „zusätzlich zum Militär mindestens 100 Zivilisten (in dem Stahlwerk) verblieben sind“, unter dem ein kilometerlanges Netzwerk aus unterirdischen Tunneln verläuft.

Ukrainische und russische Behörden hatten erklärt, dass alle Zivilisten die Anlage verlassen hätten. Andrjuschtschenko sagte, die russischen Streitkräfte setzten den Beschuss der Anlage mit schweren Waffen fort. Versuche, das Stahlwerk vom Land aus zu stürmen, seien weiterhin erfolglos, sagte er. Zudem hielten sich immer noch rund 100.000 Menschen in der schwer zerstörten Stadt auf, sagte der regionale Verwaltungschef Pawlo Kyrylenko am Montagabend. „Schwer zu sagen, wer von ihnen die Stadt verlassen will“, wurde er von der „Ukrajinska Prawda“ zitiert.

RND/AP/dpa