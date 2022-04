Deutschland will weiter kein Embargo gegen Energieimporte aus Russland verhängen. Aus Großbritannien sind deshalb Forderungen über Sanktionen gegen die Bundesrepublik zu vernehmen. Der Tenor: Kaufe man deutsche Waren, finanziere man Putins Armee.

Am Donnerstag demonstrierten Frauen vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder in der Ukraine. Eine der Demonstrantinnen fordert ein Ende der Importe von Öl und Gas aus Russland (Archivbild). Quelle: IMAGO/Virginia Garfunkel