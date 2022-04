Moskau

Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eine Lieferung von Luftabwehrsystemen für das ukrainische Militär zerstört. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, erklärte, das Militär habe von Schiffen abgefeuerte Raketen des Typs Kalibr eingesetzt, um vier Flugabwehrraketensysteme des Typs S-300 am südlichen Rand der Stadt Dnipropetrowsk zu zerstören. Auch etwa 25 ukrainische Soldaten seien bei dem Angriff am Sonntag getroffen worden.

Konaschenkow erklärte am Montag, die Ukraine habe die Luftabwehrsysteme von einem europäischen Land erhalten. Um welches es sich dabei handelte, teilte er nicht mit. Konaschenkows Angaben konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

Außenministerin Baerbock fordert weitere Unterstützung der Ukraine

Slowakischer Ministerpräsident spricht von Desinformation

In der vergangenen Woche hatte die Slowakei erklärt, sie habe S-300-Systeme aus sowjetischer Fertigung der Ukraine übergeben. Der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger bezeichnete Berichte, die slowakische Lieferung sei zerstört worden, als Desinformation. Es war indes unklar, ob sich Russland und die Slowakei auf denselben Angriff bezogen. In den vergangenen Tagen hatten die russischen Streitkräfte Raketenabwehrsysteme an drei verschiedenen Orten angegriffen.

RND/AP