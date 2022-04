Berlin

Am Ende ist es der Botschafter, der doch noch eine Botschaft über das vertrauliche Gespräch verbreitet. Und zwar eine durchaus positive.

Es sei ein „sehr gutes, vertrauliches Gespräch“ gewesen, dass er mit Saskia Esken geführt habe, lässt der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk nach dem Treffen mit der SPD-Chefin in der Sendung „RTL Direkt“ wissen.

Zugleich erklärt Melnyk natürlich auch: „Klar ist, wir haben unsere Wünsche auch der SPD-Spitze vorgetragen und darum geworben, dass es innerhalb dieser großen, wichtigen Partei mehr Verständnis gibt, dass die Ukraine heute nicht nur die schweren Waffen benötigt, sondern auch ein sofortiges Embargo auf Öl und Gas aus Russland.“

Die Mittel eines Diplomaten

Auf Seiten der SPD, die laut Melnyk darum gebeten hat, die Inhalte des Gesprächs vertraulich zu halten, kann man mit der eher zurückhaltenden Äußerung des Botschafters einigermaßen zufrieden sein. Denn dieser hat seit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine gezeigt, dass ein Diplomat auch mit undiplomatischen Worten erfolgreich arbeiten kann.

Melnyk hat nicht nur immer wieder die frühere Russland-Politik der SPD verurteilt, sondern auch immer wieder mehr deutsche Waffenlieferungen gefordert. In der Öffentlichkeit hat er damit viele Sympathien gewonnen – ist doch sein Land Opfer eines brutalen Angriffskriegs. Damit hat er Druck auf die SPD als größte Regierungspartei aufbauen können. Ein Diplomat vertritt die Interessen seines Landes. Melnyk tut das in Zeiten einer existenziellen Bedrohung seines Landes eben anders, als Botschafter es meistens tun.

Das hat bei manchem in der SPD auch Unmut hervorgerufen. Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz hatte auf Twitter geschrieben, in der Ukraine tobe ein furchtbarer Krieg und man stehe fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Leider attackiere der ukrainische Botschafter immer heftiger deutsche Politiker, fügte sie hinzu. „Seinem Volk hilft er damit nicht. Wir sollten uns davon nicht irritieren lassen.“

Özoguz löschte den Tweet, der viel Kritik hervorrief, später. Auch in der SPD wiesen viele darauf hin: Der Botschafter solle seinen Job machen, wie er es für richtig halte – das sei sein gutes Recht und auch seine Aufgabe.

Doch warum ist der Botschafter nach dem Treffen mit Esken vergleichsweise freundlich? Vermutlich ist es der Versuch, mit unterschiedlichen Mitteln – mit harscher Kritik, aber auch freundlichem Nachdruck – einen Schritt nach vorn zu machen. Nach den Ankündigungen des Kanzlers, der Ukraine mehr Geld für Waffen zur Verfügung zu stellen, komme es jetzt auch auf eine schnelle Umsetzung an, sagt Melnyk.

Von Tobias Peter/RND