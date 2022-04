Die Bilder aus Butscha kann Anatolii Tymchuk nur schwer ertragen. Die Leichen in den Straßen, die zerstörten Fahrzeuge und Häuser, das Schrecken in der Stadt, die bis vor einem Monat seine Heimat war. Anatolii stand am Eingang der Hölle von Butscha. Drei Tage saß er im Bunker, während um ihn herum Raketen einschlugen. Drei Tage saß er in der feuchten Kälte, zusammen mit anderen, die jeden Tag um ihre Leben bangten. Seine körperliche Behinderung, die ihn an einen Rollstuhl zwingt, hat ihm – so paradox es klingt – das Leben gerettet. Der 27-Jährige gehörte zu den ersten, die aus der Stadt evakuiert wurden. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Russen die Stadt rund 25 Kilometer nordwestlich von Kiew komplett eingenommen hatten.

Versöhnung? Unmöglich

Tränen stehen in seinen Augen, wenn er von Butscha berichtet. Am 2. März – eine Woche nach Kriegsbeginn – bringen ukrainische Soldaten ihn aus der Stadt in ein nahegelegenes Dorf. Von dort beginnt seine Reise über Polen nach Deutschland, Schwerin. Doch davon will Anatolii nicht berichten, er will von dem Gräuel erzählen, das die Russen über die Stadt gebracht haben, von den Wunden, die sich nie wieder schließen lassen. Versöhnung? Unmöglich. „Die ganze Welt muss von den Verbrechen erfahren. Wir Überlebenden sind die Zeugen. Wir können berichten, was geschehen ist.“

Das Massaker von Butscha mit Hunderten Leichen wird untersucht. Russland behauptet, dass die Ukraine eine Propagandamaschinerie losgetreten und Leichen nach dem Abzug platziert habe. Satellitenaufnahmen, die die „New York Times“ auswertete, scheinen das zu widerlegen. Demnach lagen die Leichen bereits während der russischen Okkupation in den Straßen. Auch Augenzeugen widersprechen der russischen Version. „Putin ist schlimmer als Hitler. Hitler hat die Juden umgebracht, Putin bringt alle um“, sagt Anatolii Tymchyck.

„Das Schlimmste waren der Durst und die Kälte“

Schon in den letzten Februartagen seien die ersten Raketen in der Stadt eingeschlagen, berichtet Anatloii, der in Schwerin inzwischen in einer behindertengerechten Wohnung lebt. Die zivile Bevölkerung sei aufgefordert worden, in Bunkern und Kellern Schutz zu suchen. Anatolii nimmt seinen Pass, sein Telefon, zwei warme Pullover und etwas zu Trinken mit in die Dunkelheit des Bunkers in der Vyshneva Ulica.

„Das Schlimmste waren der Durst und die Kälte“, sagt er. Anderthalb Tage später seien zwei junge russische Soldaten in den Bunker gebracht worden. Sie hätten sich ergeben. „Sie erzählten, dass man ihnen den Einsatz als Teil der Ausbildung erklärt habe, dass man ihnen gesagt habe, dass die Ukrainer Terroristen und Faschisten seien, gegen die man kämpfen müsse“, gibt Tymchuck die Schilderungen der russischen Soldaten wieder. In einem nahegelegenen Bunker schlug eine Rakete ein. „Alle Menschen in dem Bunker, etwa 30 bis 40, sind erstickt.“ Anatolii kann nicht mehr reden. Tränen laufen über sein Gesicht.

Nach drei Tagen endet für ihn die Hölle in Butscha. Er gehört zu den ersten, die aus dem Ort geholt werden. Angekommen im polnischen Przemsyl, nehmen ihn Helfer aus Westmecklenburg mit nach Schwerin. Eine Woche später sollten nochmals auf gleiche Weise Menschen aus dem Bunker gerettet werden, in dem auch Anatolii Schutz gesucht hatte. Die Kolonne, abgesichert durch ukrainische Soldaten, gerät in das Feuer der Russen. „Alle Menschen sind gestorben.“ Darunter auch eine 70-jährige Frau, neben der er im Bunker ausharrt hatte.

„Putin muss vor das Kriegsgericht“

„Ein Mensch kann nicht ewig im Bunker oder Keller sitzen“, sagt Tymchuck. Auf der Suche nach Essen und Trinken seien Menschen, die die Schutzräume verließen, auf den Straßen erschossen worden. Ein Freund, mit dem Tymchuck weiter Kontakt hält, berichtete von Vergewaltigungen. „Es ist furchtbar, Anatolii. Männer, die Frauen schützen wollen, werden gefesselt und erschossen“, gibt er das Telefonat wieder. Erneut fließen Tränen über Anatoliis Gesicht. Er ringt nach Luft, um das Unfassbare in Worte zu fassen. Pause.

Ukraine, Butscha: Ein ukrainischer Soldat steht neben zerstörten russischen Panzer in Butscha am Stadtrand von Kiew. Quelle: Felipe Dana/AP/dpa

„Die Russen sagen, dass sie Zivilisten und zivile Objekte nicht anrühren. Aber das ist eine Lüge“, weiß Anatolii. Die russischen Soldaten seien grausam gewesen, oft betrunken, aggressiv gegen jeden. „Sie hatten kein Mitleid mit niemandem.“ Putin müsse vor das Kriegsgericht, fordert er. „Nicht die Ukrainer verüben einen Genozid, sondern die Russen.“

Eine Zukunft in der Ukraine kann sich Anatolii, der in Kiev in einer Vereinigung für Behinderte gearbeitet hat, nicht vorstellen. Wie soll eine Zukunft mit einem Nachbarn aussehen, der das ukrainische Volk auslöschen wolle? Anatolii Tymchuck kann die Frage nicht beantworten. Der Schmerz sitzt tief. Bis 2014 habe er die Russen geschätzt, dann seien sie mit der Annexion der Krim zu einem Feind geworden.

Vor dem Krieg habe er sich für eine barrierefreie Infrastruktur in der Ukraine eingesetzt, dabei auch das zuständige Ministerium beraten. Sich für die Rechte von Behinderten einsetzen, das würde Anatolii auch gerne in Deutschland. Irgendwann, wenn der Krieg wieder Platz für andere Gedanken macht.

Von Martina Rathke/RND