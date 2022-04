Umfrage: Deutsche befürworten Stopp russischer Energieimporte

Nach einer aktuellen Umfrage will die Mehrheit der Deutschen schneller unabhängig von russischer Energie werden. So wollen 64 Prozent der Deutschen etwa die Maßnahmen des EU-Klimapakets vorziehen, um den Gasverbrauch zu drosseln. Knapp die Hälfte der Deutschen befürwortet einen sofortigen Importstopp.

09.04.22: Demonstration für Frieden in der Ukraine auf dem Odeonsplatz in München. Quelle: IMAGO/Wolfgang Maria Weber