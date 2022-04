Bei der bevorstehenden Präsidentenwahl in Frankreich ist der gemäßigte Amtsinhaber Emmanuel Macron mit elf Gegenkandidaten und -kandidatinnen konfrontiert - von Linksaußen bis Rechtsaußen. Die Beiden mit dem besten Ergebnis in der ersten Wahlrunde am Sonntag treten am 24. April zu einer Stichwahl an.

Beste Chancen auf die Stichwahl hat die rechte Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die für den Fall ihrer Wahl eine an den Interessen Frankreichs und der Franzosen ausgerichtete Politik angekündigt hat. Sie wolle das Volk und seinen Willen ins Zentrum ihrer Politik rücken, sagte Le Pen am Donnerstagabend im südfranzösischen Perpignan bei ihrem letzten Auftritt vor dem ersten Wahlgang am Sonntag. Gemeint ist damit, dass Frankreich unabhängiger von Deutschland und Europa werden soll. Le Pen wünscht sich außerdem Vorrang für Franzosen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt vor Ausländern. „Die Franzosen sind die Herren bei sich“, sagte Le Pen und stellte eine restriktive Migrationspolitik und das Abschieben straffällig gewordener Ausländer in Aussicht.

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Macron und Le Pen

Im Vergleich zu anderen Kandidaten ist Le Pen schon seit Längerem um ein gemäßigteres Auftreten bemüht. Bei vielen Franzosen kommen Le Pens Einstellungen an. Umfragen sehen Le Pen (53) als Hauptherausforderin von Staatschef Emmanuel Macron (44), der für eine zweite Amtszeit kandidiert. Der Abstand zwischen beiden schrumpft nach jüngsten Daten zusehends.

Amtsinhaber Macron verspricht den Franzosen „Vollbeschäftigung“. Außerdem will er die Mindestrente erhöhen und zur Finanzierung das Rentenalter stufenweise von 62 auf 65 Jahre anheben. Aufgrund des Krieges in der Ukraine will Macron weiter in das französische Militär investieren und tritt für eine „bedeutende“ Stärkung der Fähigkeiten und Zusammenarbeit europäischer Streitkräfte ein.

Beim Thema Immigration setzt sich Macron für die Stärkung der Außengrenzen des grenzkontrollfreien Schengenraumes ein. Außerdem will er eine schnelle Eingreiftruppe schaffen, die die Grenzen der EU-Staaten im Fall einer Zunahme der Migrationsbewegungen schützen soll. Anträge auf Asyl und Aufenthaltsgenehmigungen sollen beschleunigt abgewickelt und jene, die sich nicht qualifizieren, abgeschoben werden.

Linker holt auf

In den Umfragen der vergangenen Tagen konnte außerdem Jean-Luc Mélenchon auf Platz drei einige Punkte aufholen. Der selbsternannte „Antikapitalist“ hat bis vor Kurzem Russland als „Partner“ bezeichnet, auch dann noch, als europäische Regierungen nach Wegen zur Abwendung einer russischen Ukraine-Invasion suchten. Er unterstützt jetzt den ukrainischen „Widerstand“ und Russen, die in ihrem eigenen Land das bekämpfen, was er als „Diktatur“ bezeichnet.

Ähnlich wie Macron will auch Mélenchon die Mindestrente anheben. Das Renteneintrittsalter will der 70-Jährige allerdings auf 60 Jahre senken. Er tritt zudem für die Wiedereinführung einer Reichensteuer ein. Im Unterschied zum Amtsinhaber will er Atomenergie allerdings schrittweise abbauen, um dann zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umzusteigen. Und auch bei den Klimazielen fordert Mélenchon schärfere Anstrengungen. Er will Treibhausgase bis 2030 um 65 Prozent - statt dem jetzigen Ziel von 40 Prozent - reduzieren. Ob er es damit allerdings schafft Marine Le Pen noch zu überholen, bleibt abzuwarten.

Abgeschlagen liegen die weiteren Kandidaten wie zum Beispiel der rechtsextreme Éric Zemmour. Der 63-Jährige kam zuletzt nicht über zehn Prozent hinaus.

