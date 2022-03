Unionspolitiker Hahn über „Iron Dome“: Arrow 3 könnte auch andere Nato-Staaten schützen

Berlin

Der Kauf des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 könnte aus Sicht des verteidigungspolitischen Sprechers der Unionsfraktion auch anderen Nato-Staaten von Deutschland aus Schutz bieten.

„Eine Anschaffung des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 mit seiner großen Reichweite könnte ein großer Beitrag Deutschlands im Nato-Bündnis sein, um auch andere europäische Länder vor der Bedrohung durch weitreichende Raketen und Flugkörper, als auch vor einer nuklearen Bedrohung zu schützen“, sagte Florian Hahn (CSU) der „Augsburger Allgemeinen“ (Donnerstag).

Deutsche Politiker besichtigen System in Israel

Die Forderung nach einem Raketenschutzschild für Deutschland war laut geworden, nachdem Russlands Angriff auf die Ukraine auch die Bedrohungslage in Europa verändert hatte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Sonntag in der ARD-Sendung „Anne Will“, die Bundesregierung erwäge die Errichtung eines Raketenschutzschilds für ganz Deutschland nach israelischem Vorbild. Am Dienstag hatten sich Verteidigungspolitiker des Bundestags in Israel ein Bild von dem Raketenabwehrsystem Arrow 3 gemacht.

Das israelische System wird auch Iron Dome genannt. Die „eiserne Kuppel“ soll zwei Milliarden Euro kosten. Sie könnte bereits im Jahr 2025 einsatzfähig sein und dann auch andere Gebiete Europas wie das Baltikum oder Polen vor Raketenangriffen schützen. Hintergrund: Russische Iskander-Raketen könnten über ihre Flugbahn durch den Weltraum in wenigen Minuten auch Orte in Deutschland erreichen.

