Die Nazis schickten selbst Halbwüchsige in den Krieg – auch in Hannover. Ein Film dokumentiert jetzt, wie Hitlerjungen hier für Einsätze gedrillt wurden und Jugendliche als Luftwaffenhelfer zum Einsatz kamen.

Hannoversche Leibnizschüler am Geschütz: Batteriestellung in Aken an der Elbe im März 1944. Quelle: © Quelle: Archiv Stoffert