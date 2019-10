Halle

Bei den Angriffen in Halle/ Saale haben Defekte an mindestens einer Waffe des Täters allem Anschein nach eine höhere Opferzahl verhindert. In dem offensichtlich vom Attentäter aufgenommenen Tatvideo ist zu sehen, wie in mindestens zwei Fällen Ladehemmungen Menschen das Leben retten. Der Täter setzte eine vermutlich im Selbstbau hergestellte Langwaffe, eine Pistole und Sprengsätze ein.

Doch er hatte Probleme mit seinen Waffen. Immer wieder ist zu hören, wie der Mann flucht und schimpft: "Was ist falsch? Meine Fresse, Mann, lad’! Ach Scheiße. Nehmen wir’s nächste. Na doch, nice, schön. Done. Good, there we go.“ In dem Video stellt er sich als "Anon" vor. Ein geläufiger Name von 4chan-Usern.

Mehr zum Thema Auf Twitch: 2200 Menschen sahen Stephan B. beim Töten zu

Bis jetzt gibt es keine Bestätigung der Behörden dafür, dass es sich bei dem Mann im Video um den mutmaßlichen Attentäter handelt. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen soll der 27-jährige Deutsche vor der Synagoge und in einem nahen Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen und mindestens zwei weitere verletzt haben. Er floh vom Tatort und wurde am Mittwochnachmittag festgenommen.

Täter agiert wahllos

Das fast 36 Minuten lange Bekennervideo zeigt, wie skrupellos der mutmaßliche Täter agiert. Nachdem er vor der Mauer des jüdischen Friedhofs eine Frau niedergeschossen hat, zielt er mit seiner Waffe auch auf den Fahrer eines Kurierdienstes. Die Waffe versagt, der Mann kann unversehrt entkommen.

Vergeblich versucht der Attentäter, in die Synagoge zu gelangen. Er gibt von außen drei Schüsse auf eine Tür ab, die allerdings dem Beschuss aus einer Art Schrotflinte standhält. Er drückt wiederholt gegen die Tür und sagt: "Das sprengen wir." Er öffnet das Auto. Mehrere Waffen und Magazine mit Patronen sind zu sehen. Ein silbriger Gegenstand, wohl ein Sprengsatz, kommt zum Vorschein. Er schiebt es in den Türspalt der Synagoge. Eine Knall ist zu hören, doch der Zugang bleibt verschlossen.

Wütend schießt er vor dem Eingang um sich. Läuft hin und her. Ruft: "Verkackt!" In seinem Wahn hat er sich wohl einen Platten bei seinem Wagen geschossen. Im Auto angekommen, beschimpft er sich weiter selbst.

Mord im Dönerladen

Wenige Minuten später gelingt im Döner-Imbiss mindestens einer Person die Flucht in einen hinteren Teil des Ladens, weil die Langwaffe Aussetzer hat. Ein männliches Opfer versteckt sich hinter einer Reihe von Kühlschränken. In dem mit einer tragbaren Kamera gefilmten Video ist zu sehen, wie der Mann um sein Leben fleht. Der Täter feuert mehrfach auf ihn und tötet ihn.

Zurück auf der Straße schießt der Angreifer in Richtung eines jungen Mannes. Hat jedoch wieder Probleme mit seiner Waffe. Der Passant kann fliehen. Danach folgt wohl die erste Konfrontation mit der Polizei. Der Attentäter flüchtet sich zurück in seinen Wagen - der mittlerweile auf einer Felge fährt. Ein Klingelton ist zu hören. Danach berichtet der Schütze von einer Schusswunde am Hals. Offenbar in einem Telefongespräch.

Danach ist sein Gesicht wieder zu sehen, sein Hals ist voller Blut. Er beendet die Aufnahme mit den Worten: "So, guys, das war es erstmal mit Action." Das Bild wird schwarz.

Mehr zum Thema Tödliche Schüsse in Halle: Was wir bislang wissen - und was nicht

RND/dpa/ka