Am Sonntag wird in Schleswig-Holstein gewählt. Beim „RND vor Ort spezial“-Wahltalk in Kiel treffen die vier Spitzenkandidaten der größeren Parteien zum letzten Mal vor dem Wahltag aufeinander. Ministerpräsident Daniel Günther ist nach der aktuellsten Umfrage weiter uneinholbar vorn. Er lobt sogar seinen Parteivorsitzenden.