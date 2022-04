Die Diskussion, ob Deutschland der Ukraine auch mit schweren Waffen helfen soll, spitzt sich zu. Bisher schickte die Bundesregierung eher Leichtes (Schutzhelme) und Gebrauchtes (NVA-Technik). Mancher staunte, dass Militärgerät aus DDR-Besitz überhaupt noch existiert – sogar in Estland und Tschechien. Da stellt sich die Frage: War es das oder kommt da noch mehr?

Was hat der Bund noch im Arsenal?

Ukraine - Was hat der Bund noch im Arsenal?

Raketentechnik der Nationalen Volksarmee (NVA) liegt am 11. Dezember 1990 in Sanitz bei Rostock zum Abtransport bereit. NVA-Waffen wurden verkauft, verschrottet oder zum Teil auch in die Bundeswehr übernommen. Einen genauen Überblick hat niemand.