Herr Marxsen, wann ist Töten im Krieg kein Morden?

Morden ist etwas, was wir aus den nationalen Rechtsordnungen kennen. Wenn wir uns nun fragen, was für Besonderheiten im Krieg gelten, dann müssen wir auf das humanitäre Völkerrecht schauen. Dort gibt es das sogenannte Kombattanten-Privileg. Das heißt, dass Soldaten, die an solchen bewaffneten Konflikten teilnehmen, sich keines Mordes nach den nationalen Rechtsordnungen schuldig machen. Sie gelten als legitime Teilnehmer am bewaffneten Konflikt.

Kombattanten bezeichnet also aktive Kriegsteilnehmer. Nun mehren sich die Berichte und Bilder, die die Vielzahl von zivilen Opfern im Krieg in der Ukraine durch Russland belegen sollen. Allerdings wissen wir, dass auch die Zivilbevölkerung vielerorts Widerstand gegen die russische Besatzung leistet. Wann werden Zivilisten zu Kriegsteilnehmern?

Zivilisten werden dann zu Teilnehmern, wenn sie sich unmittelbar an den Kampfhandlungen beteiligen. Man kann Situationen haben, in dem zum Beispiel Zivilisten ein Gewehr in die Hand nehmen und mit diesem auf die gegnerischen Soldaten schießen. Dann wäre das ein Moment, in dem Zivilisten auch zu legitimen Zielen werden würden, wiewohl sie nicht Teil der gegnerischen Armee sind. Das im Nachhinein festzustellen, ist aber sehr schwer. Es kann in Konflikten einen gewissen Drehtüreffekt geben. Mal haben Zivilisten das Gewehr in die Hand, mal lassen sie es zu Hause stehen. Es ist dann teilweise sehr schwierig zu bestimmen, wann eigentlich ein legitimes Ziel gegeben ist.

Nach Massaker in Butscha: Selesnkyj wirft UN-Sicherheitsrat Versagen vor

Die Genfer Konventionen, die Zivilbevölkerung im Kriegsfall schützen soll, räumen zivile Opfer ein. Warum ist das so?

Grundsätzlich ist ein ganz wichtiges Prinzip des humanitären Völkerrechts der sogenannte Unterscheidungsgrundsatz. Das heißt, es ist zwingend, zwischen Kombattanten und Zivilisten zu unterscheiden und Kampfhandlungen dürfen nicht gegen Zivilisten gerichtet werden. Nun ist es aber natürlich so, dass auch Kampfhandlungen, die gegen militärische Einrichtungen gerichtet werden, zivile Opfer zur Folge haben können. Und das ist etwas, was das humanitäre Völkerrecht nicht grundsätzlich verbietet, weil man in diesem Rechtsbereich eben auch die militärische Effektivität anerkennt. Das ist dann das, was man gemeinhin als Kollateralschaden bezeichnet. Um zivile Opfer darunter zu verbuchen, bestehen aber hohe Anforderungen. Es können nicht ohne weiteres große Kollateralschäden in Kauf genommen werden, sondern hier muss eben sehr sorgfältig abgewogen werden, ob der militärische Vorteil die zivilen Verluste dann auch rechtfertigt.

„Russland hat eindeutig gegen das zwischenstaatliche Gewaltverbot verstoßen. Der gesamte Krieg ist also völkerrechtswidrig.“

Putins Russland führt einen völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine. Haben die Russen da überhaupt die Möglichkeit, sich auf Kriegskonventionen zu berufen?

Russland hat eindeutig gegen das zwischenstaatliche Gewaltverbot verstoßen. Der gesamte Krieg ist also völkerrechtswidrig. Nun ist es aber so, dass das Völkerrecht auch in Konstellationen, in denen verbotenerweise Kriege geführt werden, sagt, dass der Krieg selbst dann aber nach bestimmten Regeln funktionieren soll. Also bestimmte Waffen sollen nicht eingesetzt werden. Es sollen eben grundsätzlich bestimmte Prinzipien gelten. Und diese Prinzipien gelten auch hier. Das heißt aber im Ergebnis nicht, dass die russischen Aggressionen damit legitimiert werden. Selbst wenn sie sich an das humanitäre Völkerrecht halten würden, bleibt der Angriffskrieg in jedem Fall völkerrechtswidrig.

In Butscha ist es nun mutmaßlich zu schlimmsten Kriegsverbrechen durch die russische Armee gekommen. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein?

Zunächst ist festzuhalten, dass es sehr schwierig ist, von der Entfernung die Geschehnisse in Butscha sauber zu bewerten. Wir haben alle diese schrecklichen Bilder gesehen. Ja, es gibt sehr starke Anhaltspunkte dafür, dass hier Kriegsverbrechen begangen worden sind. Das müssen umfangreiche Ermittlungen nun rechtssicher feststellen. Was man sieht ist, dass es sehr nahe liegt, dass in Butscha Gewalt gegen Zivilisten eingesetzt worden ist. Es scheint nicht plausibel zu sein, dass diese Gewalt tatsächlich in irgendeiner Weise von gegen militärische Ziele gerichteten Kriegshandlungen herrührt, die toten Zivilisten also ein unbeabsichtigter Kollateralschaden sind. Sondern es sieht viel eher so aus, als sei die Gewalt direkt gegen Zivilisten gerichtet worden. Und das ist ein Kriegsverbrechen. Das wäre erst mal das Hauptelement an Kriegsverbrechen, was hier in Betracht kommt. Aber auch die großflächigen Schädigungen und Zerstörungen von ziviler Infrastruktur spricht dafür, dass hier Kriegsverbrechen begangen worden sind.

Augenzeugen aus Butscha berichten von der Terrorisierung der zivilen Bevölkerung im Ort durch die Russen. Vergewaltigungen, Missbrauch, Folter, Hinrichtungen. Warum wird so etwas befohlen? Die Russen kennen die Genfer Konvention doch auch.

Hier kann man bislang nur spekulieren, ob diese Taten tatsächlich direkt angeordnet sind oder das entsprechende Vorgehen zumindest von der militärischen Führung toleriert und geduldet oder vielleicht auch begrüßt wird. Natürlich sind solche Taten etwas, um gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen. Um das abschließend zu klären müssen aber weitere Untersuchungen stattfinden. Es ist durchaus auch denkbar, dass man hier tatsächlich toleriert hat, wie gegen die Bevölkerung vorgegangen wurde. Natürlich bleibt aber auch die Möglichkeit, dass die Gräueltaten von einzelnen Kommandeuren vorgenommen wurden. Nur Ermittlungen können uns irgendeine Art von Aufschluss geben.

Untersuchung, Ermittlungen – das klingt alles ziemlich langwierig. Wie versucht man jetzt festzustellen, was da vor Ort passiert ist? Was passiert aktuell in Butscha?

Die Ermittlungen sind in der Tat schwierig. Erst einmal ist es ja ukrainisches Territorium. Die ukrainische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen und wird zunächst die Fakten sichern. Gleichzeitig ist es sehr wichtig, dass frühzeitig internationale Organisationen eingebunden werden. Das schafft Transparenz und internationale Aufmerksamkeit. Auch der Internationale Strafgerichtshof hat bereits ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Er erhebt Beweise, sammelt Zeugenberichte. Hier braucht es auf der internationalen Ebene noch viel mehr Personal, um dort die Ermittlungskapazitäten zu erhöhen. Auch der UN-Menschenrechtsrat hat eine Kommission eingesetzt, die ermitteln soll, welche menschenrechtlichen Vorschriften, aber auch Vorschriften des humanitären Völkerrechts verletzt worden sind. Es braucht die Gesamtheit der Ansätze, damit sich das Bild von den Wochen unter russischer Besatzung in Butscha verfestigt. Jetzt werden die Beweise für spätere Verfahren gesichert.

Nach Massaker in Butscha: Über 400 Menschen in Nachbarstadt Hostomel vermisst

Glauben Sie denn, dass man Putin oder auch andere russische Entscheider jemals vor einem ordentlichen Gericht sehen wird?

Hier werden wir keine kurzfristigen Erfolge erwarten können, aber es zeigt sich, dass das Strafrecht und insbesondere auch das internationale Strafrecht mit einer gewissen Langfristigkeit operiert. Im Hinblick auf Putin halte ich es nicht für überwiegend wahrscheinlich. Ausgeschlossen ist es aber nicht, dass er zu einem späteren Zeitpunkt, wenn er nicht mehr Präsident ist, dann eben doch von einer vielleicht späteren Regierung auch an ein internationales Tribunal zum Beispiel überstellt wird. Und auch für die Täter, die jetzt in die Kriegsverbrechen eingebunden sind, ist es durchaus eine Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt vor ein ordentliches Gericht gestellt zu werden. Das wird sicher nicht alle Täter betreffen und sicher auch nicht mal die Mehrheit. Aber die Signalwirkung, die auch von einzelnen Verfahren ausgehen kann, ist sehr wichtig.

Die ukrainische Seite spricht nach Butscha vom Genozid. Die westlichen Regierungschefs sparen diese Wortwahl noch aus. Warum ist es für die Ukraine so relevant, gerade den Genozid nach vorne zu stellen?

Der Begriff Genozid ist durch seine historische Dimension ein sehr schwerwiegender Begriff. Auch juristisch ist das Ganze sehr schwierig. Wir haben den Begriff definiert in der Anti-Völkermord-Konvention. Das ist ein internationaler Vertrag. Ein Völkermord ist unter anderem daran geknüpft, dass es den Tätern darum geht, eine Volksgruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Man muss also die Zerstörungsabsicht nachweisen und das ist tatsächlich sehr schwierig. Die Ukraine will mit der Verwendung der Begriffe vor allem die Grausamkeit des Vorgehens unterstreichen.

Ein drohender Völkermord war damals Grund für die Nato, in den Jugoslawien-Konflikt einzugreifen. Kann dieses Wissen auch Hintergrund sein, warum die Ukraine dieses Wort jetzt in den Mittelpunkt zu schieben?

Es ist vorstellbar, dass das auch die Argumentationsstrategie der Ukraine ist. Aber man muss schon auch sagen, dass auch die übrigen im Raum stehenden Verbrechen sehr schwer wiegen. Verbrechen gegen die Menschlichkeit kommen in Betracht, also ein systematisch angelegter Angriff auch auf die Zivilbevölkerung oder auch die schwerwiegende Kriegsverbrechen. Daher ist es gar nicht unbedingt nötig, mit dem Völkermordbegriff zu operieren. Wiewohl man natürlich weiter analysieren muss, wie sich die Lage jetzt weiterentwickelt.

Immer wieder ist ja die Rede davon, dass man Putin doch noch einen Ausweg geben muss aus seinem Angriffskrieg, um den dritten Weltkrieg zu verhindern. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, international wieder Anschluss zu finden für Putins Russland?

Letztlich kann man den Kontakt zur Russischen Föderation nicht einfach ganz beenden. Wir sprechen hier von einer Atommacht, man muss im Austausch bleiben. Und daher glaube ich auch nicht, dass es gut wäre, Russland jetzt aus allen internationalen Institutionen komplett auszuschließen und alle Foren des Austausches aufzuheben. Gleichzeitig sehe ich derzeit nicht, wie eine russische Regierung unter Putin tatsächlich irgendeine Art von glaubhaften Zusicherungen zum Beispiel auch gegenüber der Ukraine machen kann, zum Beispiel wenn man an Friedensverträge oder dergleichen denkt. Denn hier haben die letzten Monate noch mal ganz klar gezeigt, dass sich Russland an Vereinbarungen letztlich nicht hält. Und insofern hat Russland jede Glaubwürdigkeit verspielt. Es ist nun tatsächlich so, dass man hier diplomatisch weiterarbeiten muss. Ziel muss es sein in einem sehr mühseligen Prozess nur über Jahre und vermutlich Jahrzehnte Vertrauen wieder zu erschaffen. Aber wie das funktionieren kann, ist derzeit für mich noch nicht absehbar.

Trauen Sie sich eine These zu, wie dieser Konflikt endet?

Eine Möglichkeit wäre, dass sich zunächst die Fronten verfestigen werden, dass sich Russland auf die Ostukraine konzentriert, hier die Gebiete versucht zu halten. Das könnte zu einem sogenannten eingefrorenen Konflikt führen. Das ist eine Möglichkeit, die sich gerade leicht abzeichnet.

Glauben Sie mit unserem neuen Wissensstand zu den Taten der Russen in der Ukraine gegen die Zivilbevölkerung, dass es außerhalb der territorialen Verletzung des NATO-Gebietes nun einen Grund für die Nato gäbe, doch einzugreifen?

Das wäre auf keinen Fall zu empfehlen und auf keinen Fall wünschenswert, weil das tatsächlich die Eskalation befördern würde. Damit wären die eingreifenden Nato-Staaten Kriegspartei. Und Russland hat ja bereits eine Drohung ausgesprochen, dass man dann auch den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung ziehen würde. Und ich glaube, das ist eine Eskalation, eine Dynamik, die niemand wollen kann.

Von Fabian Wenck/RND