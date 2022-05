Sieben sogenannte „Panzerhaubitzen 2000″ will Deutschland an die Ukraine liefern, wie die Bundesregierung vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat. Die Niederlande steuert fünf dieser Exemplare bei, um der Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion zu helfen. Was genau es damit auf sich hat, dürften bis vor kurzem nur fundierte Militärkenner gewusst haben.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Doch ein Blick auf die Internetseite der Bundeswehr bietet hilfreiche Informationen: Etwa elf Meter lang und jeweils dreieinhalb Meter breit wie hoch ist das Gerät. Auf seinen Panzerketten erreicht es trotz seinem Gewicht von 57 Tonnen bis zu 60 km/h. „Mit der eingeführten Standardmunition erreicht die Haubitze Schussentfernungen von 30 Kilometern, mit reichweitengesteigerter Munition sind sogar 40 Kilometer möglich“, heißt es in der Beschreibung.

Bis zu sechs Granaten soll sie so abfeuern können, dass sie gleichzeitig ihr Ziel treffen. Das schafft sie, in dem der Abschusswinkel schnell geändert wird. Damit sind besonders effektive Angriffe möglich. Acht bis zehn Schüsse in der Minute schafft das Geschütz.

Als Besatzung sind fünf Personen vorgesehen. Greifen die Soldaten auf automatisierte Prozesse zurück, reichen drei Leute. Da die Mannschaft in dem Gefährt Platz hat und das Geschütz aus einer langen Kanone besteht, erinnert die Haubitze stark an einen Panzer.

Panzerhaubitze ist kein Panzer

Doch die Panzerhaubitze gehört zur Artillerie und hat daher andere Fähigkeiten beziehungsweise Aufgaben. Nach Beschreibung der Bundeswehr hat diese Truppengattung die Aufgabe, den Feind aus weiter Distanz zu bekämpfen. Panzertruppen hingegen sind für schnelle Vorstöße zuständig. Meist gehen sie gegen feindliche Panzer auf offenem Gelände vor.

Die Panzerhaubitze 2000 ist hingegen für weite Entfernungen spezialisiert. Sie gilt als sehr präzise. Außerdem verschießt sie, so die Bundeswehr, „Munition mit automatisch tempierbaren Zündern“. Mit diesen kann die Explosion der Granaten so eingestellt werden, dass sie entweder beim Aufschlag oder über einem konkreten Ziel erfolgt.

Außerdem kann sie schnell ihre Position ändern und ist dadurch ein schwereres Ziel für den Gegner. Wegen dieser Eigenschaften gilt sie als eines der modernsten Artilleriegeschütze der Welt.

Hochleistungsradare erhöhen Leistungsfähigkeit

Durch Hochleistungsradarsysteme mit dem Namen „Cobra“ (Counter Battery Radar) werden die Panzerhaubitzen noch leistungsfähiger. Sie berechnen sehr genau die Stellung gegnerischer Ziele. Laut einem Bericht der „Welt“ plant die Bundesregierung, der Ukraine auch diese zu liefern. Offiziell bestätigt ist dies aber noch nicht.

Schwere Waffen: Deutschland liefert Ukraine Panzerhaubitzen

Deutschland bildet ukrainische Soldaten in der Anwendung aus

Da die Panzerhaubitze sehr komplex ist, gab es immer wieder Bedenken, ob die Ukrainer diese bedienen könnten. Nun hat die Bundesregierung angekündigt, ukrainische Soldaten an den Artilleriegeschützen auszubilden. Schon bald sollen sie in Rheinland-Pfalz eine Schulung erhalten. „Die Ausbildung gemeinsam mit den Niederlanden soll nach Klärung letzter Details kommende Woche in Idar-Oberstein beginnen“, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am vergangenen Freitag in Berlin.

Die Ausbildung werde in etwa 40 Tage dauern, sagte der Bundeswehr-Sprecher. Die für die Ukraine vorgesehenen Panzerhaubitzen seien derzeit noch bei der Heeresinstandsetzungslogistik HIL GmbH. Wann genau die Ukraine die Haubitzen bekommt, ist noch offen. Das Verteidigungsministerium in Berlin erklärte, sobald die Instandsetzung abgeschlossen sei, könnten sie geliefert werden.

RND/dpa/sf

