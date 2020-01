Verständliche Behördensprache: Woran hapert die Umsetzung?

Kiel

Der Potsdamer Sprachexperte Lothar Wiegand bezeichnete kompliziertes Amtsdeutsch damals als „letzte Bastion des Obrigkeitsstaates“, die dringend zu stürmen sei, und die SPD-Landtagsfraktion brachte sogar einen Antrag auf den Weg, um die Landesregierung zu einer umfassenden Reform zu bewegen. Daraufhin hatte sich der Sozialausschuss von Fachleuten jeglicher Richtung Expertisen eingeholt. Über den Antrag wurde noch immer nicht entschieden.

Sprachbewusstsein: Williger Nachwuchs scheitert oft an altgediegenen Kollegen

Derzeit arbeiten Studierende der Verwaltungsfachhochschule Altenholz in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei an einem Leitfaden, der direkt in die Ausbildung künftiger Behördenmitarbeiter einfließen soll. Aus Sicht des Sprachexperten Wiegand ist diese Maßnahme bei aller Wertschätzung für akademisches Arbeiten „nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein“. Sprachbewusstsein künftiger Mitarbeiter zu trainieren, halte er zwar für richtig. Kaum aber sei der Nachwuchs im Job, scheitere er an der Praxis altgedienter Kollegen. „Man kann weiße Salbe schmieren und Auszubildende schulen. Man kann das Thema aber auch richtig einstielen und das Rad von oben drehen. Nur muss man sich das trauen.“

Lesen Sie auch

Behördensprache soll verständlicher werden

Lesen Sie hier auch den Kommentar von Christian Hiersemenzel aus dem Jahr 2019

Wie es funktionieren kann, beweist Schleswig-Flensburg. 2013 hatte der Kreistag der Verwaltung mehr Bürgerfreundlichkeit verordnet. Man engagierte das Schleswiger Büro für barrierefreie Informationen Capito als Qualitätspartner, schulte Mitarbeiter zu zertifizierten Übersetzern und ließ deren Wissen über verständliche Formulierungen in den Behördenalltag einsickern: im Jugendamt etwa, bei der Eingliederungshilfe, im Gesundheits-, auch im Rechtsamt.

Kreis Schleswig-Flensburg formuliert auf "unterem mittleren Niveau"

Seitdem formuliert die Kreisverwaltung möglichst auf sogenanntem Sprachniveau B1, also in einfacher Standardsprache auf unterem mittleren Niveau – schriftlich, aber auch im direkten Kontakt mit dem Bürger. „Damit haben wir nur gute Erfahrungen gemacht“, sagt Kreissprecherin Martina Potztal. „Wer verständlich spricht, schürt keine Ängste und erzeugt weniger Nachfragen. Wir finden, das hat Vorbildcharakter.“ Zum Herbst 2020 werde der Internetauftritt entsprechend überarbeitet.

Die Schleswiger SPD-Landtagsabgeordnete Birte Pauls kündigt an, dass sie das Thema in diesen Wochen erneut im Sozialausschuss zur Sprache bringen werde. Eine Entscheidung sei überfällig. Der Landtag und die Ministerien mit ihren nachgeordneten Behörden hätten Vorbildfunktion. „Deshalb ist es nötig, in den jeweiligen Häusern Sprachbeauftragte einzusetzen und das Projekt grundlegend anzupacken.“

Warum greift die Jamaika-Koalition das Thema nicht auf?

Pauls äußert über den Zeitverzug ihr Unverständnis. „Warum greift Jamaika dieses wichtige Thema nicht auf? Überall, wo wir über unser Anliegen sprechen, stoßen wir auf breite Zustimmung.“ Sie habe mittlerweile den Eindruck, dass die Regierungskoalition das Thema deshalb mit spitzen Fingern anfasst, weil es von der Opposition kommt.

Das weisen Vertreter von CDU, Grünen und FDP weit von sich. Das Thema sei nicht trivial, auch habe der Sozialausschuss 2019 ein anspruchsvolles Pensum absolviert. „Ich habe kürzlich zu Hause ins Amtsblatt geschaut und manche Richtlinie darin auch nicht verstanden“, räumt der Sozialausschussvorsitzende Werner Kalinka ( CDU) aber ein. Wie einfach muss rechtssichere Sprache sein? „Darauf müssen wir Antworten finden.“

Herausforderung: Rechtssicherheit wahren

Die Grünen-Abgeordnete Marret Bohn fordert, dass Bürger ihre Rechte und Ansprüche verstehen müssen und aus welchen Gründen Ämter und Behörden Entscheidungen treffen. „Dieses Ziel teilen wir ohne Wenn und Aber.“ FDP-Mann Dennys Bornhöft stellt allerdings fest, dass eine sofortige Änderung von Formularen und Bescheiden nicht einfach realisierbar sei. „Rechtssicherheit zu wahren und trotzdem einfach und verständlich zu sein, ist keine leichte Aufgabe. Das zu leugnen ist unseriös.“

Jahreswechsel seien Zeiten der guten Vorsätze, sagt die Bürgerbeauftragte El Samadoni. „Ich wünsche mir, dass die Landesregierung und auch der Gesetzgeber endlich Schwung in die Sache bringen.“ Einzelne Akteure wie das Landesamt für soziale Dienste und das Kieler Rathaus hätten den Ball aufgenommen. „Aber um in unseren Verwaltungen wirklich etwas zu bewegen, brauchen wir einen Impuls von ganz oben.“

Weitere Nachrichten aus der Politik lesen Sie hier.