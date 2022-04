Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat sich das US-Militär für dauerhafte US-Stützpunkte an der Nato-Ostflanke ausgesprochen. So wolle man eine permanente Militärpräsenz ermöglichen. Russland lehnt das strikt ab.

11.03.2022, USA, Savannah: Etwa 130 Soldaten des 87th Division Sustainment Support Battalion der U.S. Army, 3rd Division Sustainment Brigade, hören auf dem Hunter Army Airfield in Savannah, Georgia, Anweisungen zu, bevor sie sich auf den Weg zu ihrem Einsatz in Europa machen. Die Einheit gehört zur 3. Infanteriedivision der Armee mit Sitz in Fort Stewart, Ga., die 3.800 Soldaten zur Unterstützung der NATO in Osteuropa eingesetzt hat. Quelle: Stephen B. Morton/AP/dpa