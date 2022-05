Angesichts steigender Lebensmittelpreise will Bundesagrarminister Cem Özdemir nun auch EU-Vorgaben zum Weizenanbau kippen. Bauern sollen auch in diesem Jahr grundsätzlich Winterweizen anbauen dürfen, forderte der Grünenpolitiker am Mittwoch. Verhandlungen mit der EU-Kommissionen seien aufgenommen worden.